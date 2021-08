Según explicaron fuentes a cargo del operativo, el fuego se originó al mediodía en la parte trasera de un depósito de Santa Magdalena 541, donde también se guardan insumos de pesca.

"Se produjeron deflagraciones producto de la propagación del fuego sobre garrafas de camping", explicaron las fuentes.

Incendio en Barracas Barracas: el fuego se desató en horas del mediodía y aún no pudo ser controlado. Redes

Además detallaron que el lugar que se incendia "tiene una planta baja, que se usa como depósito, y en los dos pisos superiores se guardan materiales de pesca".

"Está complicado. No podemos entrar y se ataca el fuego desde afuera para defender las otras propiedades de la cuadra", aseguraron los vecinos a la prensa.

El titular del SAME, Alberto Crescenti pidió a la gente del barrio que "cierre las ventanas y no salgan" de sus casas "para no respirar el humo tóxico", mientras están alerta porque hay "una pinturería en la esquina".

En el lugar trabajan al menos 11 dotaciones de bomberos, SAME (con apoyo aéreo) y Policía de la Ciudad.