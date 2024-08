Brasil: desmantelan una red de trata, rescatan a varios niños e investigan si podría estar Loan

Al igual que el niño desaparecido hace más de dos meses en la localidad correntina de 9 de Julio, las autoridades también buscan a otros cinco menores oriundos de la provincia de Misiones.

pista_loan.jpg

Durante el operativo, se produjo un tiroteo entre los oficiales y los integrantes de la organización criminal, en el que las autoridades lograron neutralizarlos y salvaron a tres niños cautivos.

En medio del tiroteo, algunos de los criminales escaparon en helicóptero, con varios de los niños secuestrados.

Las víctimas fueron derivadas a un centro de asistencia social de para recibir atención psicológica y médica, al tiempo que 60 personas fueron detenidas.

La investigación del Caso Loan "es un verdadero fracaso"

Fernando Burlando aseguró que la investigación por la desaparición de Loan “es un verdadero fracaso” que está “impregnada de tintes de todo tipo” y que si alguno de los presos le pide pactar la libertad “de todos” por devolver al niño lo firmaría “ya mismo”.

En diálogo con Radio Colonia, el abogado de la familia del pequeño sostuvo: “El manejo de la Justicia en este caso es un verdadero fracaso”.

“Tenemos una investigación impregnada de tintes de todo tipo, donde el poder pone su cuota de corrupción, la policía es realmente desastrosa y donde continúan poniéndole trabas a la búsqueda de la verdad. Pero lo más importante es solamente una cosa, es encontrar a Loan”, manifestó.

Sobre la gran incertidumbre qué pasó con el niño, Burlando expresó: “Si viene uno de los presos y me dice, ‘mirá, pactemos la libertad de todos por devolverte a Loan’, yo lo firmo ya mismo, no tengo ningún tipo de problema, a mí no me interesan ellos, me interesa el pequeño”.

Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio después de un almuerzo en la casa de su abuela en el paraje Algarrobal. La investigación está a cargo de los fiscales Mariano de Guzmán, María Alejandra Mangano y Marcelo Colombo. Hasta el momento, no hay pistas firmes que ayuden a encontrar al menor de 5 años.

Por el caso ya hay siete detenidos y ocho imputados: Bernardino Antonio Benítez, tío de Loan y esposo de Laudelina; Daniel “Fierrito” Ramírez y Mónica Millapi, pareja amiga de Benítez; María Victoria Caillava y Carlos Pérez, el matrimonio conformado por la ex funcionaria municipal y el capitán de navío retirado; Walter Adrián Maciel, el comisario que estuvo a cargo del operativo de búsqueda en un primer momento; y Laudelina Peña, tía de Loan.

En tanto, el ex policía Francisco Amado Méndez fue liberado, pero sigue investigado.