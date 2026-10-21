Cerraron unas termas en Catamarca tras la muerte de un niño por la ameba "come-cerebros"

Desde la cartera sanitaria indicaron que el hospital había identificado manifestaciones clínicas compatibles con una infección por Naegleria fowleri, una ameba microscópica que vive libremente en el ambiente.

Por otra parte, las autoridades aclararon que no existe riesgo de transmisión para los familiares, las personas que convivían con el niño ni el personal médico que lo atendió, debido a que este microorganismo no se contagia de una persona a otra.

También precisaron que la infección puede producirse cuando el agua contaminada ingresa por la nariz, generalmente durante actividades recreativas acuáticas. En cambio, beber agua que contiene la ameba no constituye una vía de infección.