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Cerraron unas termas en Catamarca tras la muerte de un niño por la ameba "come-cerebros"

La Municipalidad de Fiambalá clausuró preventivamente el complejo mientras se realizan análisis del agua para determinar si fue el lugar de exposición.

La Municipalidad de Fiambalá dispuso el cierre preventivo de un complejo de aguas termales de esa localidad de Catamarca, luego de la muerte de un niño de diez años por meningoencefalitis amebiana primaria. Se trata de una infección poco frecuente provocada por la ameba Naegleria fowleri, conocida popularmente como la “ameba come-cerebros”.

Tras el fallecimiento, las autoridades sanitarias comenzaron a analizar el agua de las termas, ubicadas a unos 320 kilómetros al noroeste de la capital provincial, para determinar si el menor pudo haber contraído allí la infección.

Las primeras señales de alerta fueron detectadas por el equipo de Infectología del Hospital Interzonal de Niños “Eva Perón”, donde el chico estuvo internado. Posteriormente, el Laboratorio Nacional de Referencia ANLIS-Malbrán confirmó el diagnóstico.

Ante esta situación, el Ministerio de Salud de Catamarca dispuso la clausura preventiva del establecimiento y puso en marcha un operativo de toma de muestras y estudios del agua para comprobar si existe presencia del microorganismo. Además, los especialistas investigan las posibles fuentes de exposición del niño durante los doce días anteriores a la aparición de los primeros síntomas.

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Desde la cartera sanitaria indicaron que el hospital había identificado manifestaciones clínicas compatibles con una infección por Naegleria fowleri, una ameba microscópica que vive libremente en el ambiente.

Por otra parte, las autoridades aclararon que no existe riesgo de transmisión para los familiares, las personas que convivían con el niño ni el personal médico que lo atendió, debido a que este microorganismo no se contagia de una persona a otra.

También precisaron que la infección puede producirse cuando el agua contaminada ingresa por la nariz, generalmente durante actividades recreativas acuáticas. En cambio, beber agua que contiene la ameba no constituye una vía de infección.

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