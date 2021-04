Durante el encuentro, los representantes de las escuelas privadas le explicaron al ministro que ellos deben "respetar lo que marca la jurisdicción, que en este caso es la Dirección de Escuelas de la Ciudad de Buenos Aires".

"A nosotros no nos corresponde acatar o no los fallos. Eso corresponde al jefe de Gobierno, no a los colegios", expresó el directivo de las escuelas privadas.

También, la CAIEP rechazó que se estén aplicando descuentos en los salarios de los docentes que hacen paro durante esta semana.

ESCUELAS PRIVADAS Ciudad: las escuelas siguen con las clases presenciales.

"Queremos decir que no fuimos presionados, no somos presionados. Al contrario, estamos trabajando muy bien desde el año pasado con el ministerio y expusimos la necesidad de las escuelas de gestión privada”, dijo Rodolfo De Vincenzi, miembro de la CAIEP, luego de reunirse con Trotta.

De este modo, el directivo se refirió a la nota enviada a los colegios privados por el Gobierno, que ratificó la vigencia del DNU 241 firmado por el presidente Alberto Fernández, que suspendió por dos semanas las clases presenciales en el ámbito del AMBA.

Además:

El sector privado de la Salud apoya el cierre de escuelas debido al "estado de la pandemia"

"Es necesario buscar consensos. El ministro nos planteó, y nosotros accedimos, que se respete la voluntad de un padre que no envía a su hijo o la voluntad del docente", explicó De Vincenzi sobre lo conversado en la reunión con Trotta.

Relató también que la confederación mantiene "encuentros frecuentes" con el ministro, en los que "él escucha y nosotros escuchamos", dijo.

"La pandemia se presenta con escenarios complejos y eso exige un nivel de diálogo fluido", opinó De Vincenzi.

En el encuentro de este jueves , Trotta les pidió "comprender la situación de las familias que no quieren mandar a los chicos (a las aulas) y también la situación de los trabajadores de la educación", contó el dirigente.

Con todo, consideró que "la escuela es un lugar seguro, donde se cumplen los protocolos" y hay "menos del dos por ciento de los docentes con contagios y menos del 1 por ciento de los alumnos".