"Estamos en el peor momento; viviendo horas desesperadas y muy angustiantes. Ya no tengo más palabras para describir la situación y para transmitirle a la sociedad en general el gravísimo problema que estamos teniendo y nos afecta a todos; porque cuando el sistema está en estas condiciones lo sufren todas las patologías", señaló Belocopitt en una entrevista que le concedió a Radio La Red.

"Se están extendiendo las capacidades de terapia sobre la instalada, en función de una demanda que tenemos que articular para ver cómo no nos quedamos sin insumos en las próximas semanas, aunque ese no es un problema inmediato", agregó.

ADEMÁS:

Trotta: "Si al gobierno porteño le importara la educación no hubiese desinvertido en ella"

Luego, Belocopitt fue categórico: "No hay ninguna duda, es elemental y lo entiende un alumno de primer grado, que hay que bajar la circulación; si no se logra, las medidas deben ser más restrictivas. Esto es desde el punto de vista de la salud pública; después los políticos pueden discutir desde la economía; pero no hay dudas que el único antídoto que hoy tenemos a la mano es bajar la circulación, porque las vacunas para lograr el efecto necesario aún no las tenemos".

Por último, y en relación al mencionado “tira y afloje” entre el gobierno porteño y el nacional, expresó: "Están pelotudeando en la cubierta del Titanic: no hay dudas que los colegios son fundamentales, pero el estado de la pandemia lleva al cierre”.