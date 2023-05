Cómo hacer una tirada por SÍ o por NO con las cartas españolas

Para quienes quieren que las cartas respondan sus dudas, pueden aprender una de las tiradas más sencillas usando solo un mazo de cartas españolas, aquellas que se consiguen en cualquier kiosco. A la hora de conectar energéticamente es clave que el mazo sea nuevo y que se lo destine solo para este tipo de uso.

La primera tarea será limpiar la energía de las cartas. Solo se necesita un pequeño trozo de palo santo o de incienso en lo posible, pero en caso de no tener o poder conseguir ninguno, con un sahumerio también se puede. Es muy importante hacerlo en un lugar tranquilo y silencioso.

image.png La primera tarea será limpiar la energía de las cartas

La tarea de limpieza consiste en humear las cartas durante al menos un minuto para purificarlas de todas las manos por las que ha pasado hasta llegar a nosotros. También ayuda energéticamente mucho encender una pequeña vela para "pedir" luz en la consulta.

A continuación, se deben mezclar las cartas mientras se piensa en el tema sobre el que se busca una respuesta. Una vez mezcladas se coloca el mazo sobre la mesa o suelo, y se corta de izquierda a derecha en tres. Se elige uno de los tres grupos de cartas para obtener la respuesta que se busca y se comienza a ponerlas una debajo de otra (en forma de cascada).

Aclaración de suma importancia: la pregunta a realizar tiene que ser simple y que se pueda responder con un "SÍ" o con un "NO".

image.png En el tarot la conclusión es de libre albedrío

El "1 de Oro" nos dará una respuesta positiva, un "SÍ" rotundo. El "2 de Bastos" nos dará una respuesta negativa. También puede darnos un "NO" el "1 de espadas", pero esto dependerá de las otras cartas que la rodeen y para ello se requiere de conocimientos más avanzados.

En caso de que en el primer grupo de cartas que se elija, no salga ni el 1 de Oro ni el 2 de Bastos, se puede elegir un segundo grupo de cartas, y buscar allí una respuesta.

En caso de que obtengamos tanto el "1 de Oro" y el "2 de Bastos", la respuesta final será "positiva", aunque puede que tenga algún tipo de complicación o demora. En caso de que eligiendo 2 opciones de las 3 posibles, no se tenga una contestación, es porque la pregunta no puede ser resuelta en ese momento. Se deben aguardar unos días para volver a consultar.

Es importante no preguntar más de una vez lo mismo, ya que la contestación se ha dado, y según el caso será "SÍ", "NO" o "Aún no está resuelto".

Tarot: una forma de predecir el futuro

Existen varios tipos de tarots, pero los más utilizados en la actualidad son el egipcio, el marsellés y el astrológico. En todos, el mazo a utilizar consta de 22 cartas o arcanos con diferentes figuras y los cuatro palos tradicionales, es decir oro, bastos, espadas y copas.

Las cartas de mayor valor son las que dan una definición más certera acerca de determinadas cuestiones, mientras las más pequeñas son las que complementan la información. Saber interpretar las cartas requiere, por otra parte, de ciertas características o videncias de la persona encargada de hacerlo.

image.png Tarot egipcio

El tarot astrológico fue inventado hace varios siglos por el italiano Balbi. En él se corresponde el significado de los elementos con los signos solares de las personas. Si alguien, por ejemplo, es de aries, signo de fuego, es representado por los oros. Si se dan vuelta signos de oros, significará que, seguramente, tendrá mucha suerte en todo lo que emprenda.

Los tarotistas evitan hablar a quienes los consultan sobre temas como la muerte. También, quienes trabajan de manera seria suelen dejar en claro que jamás utilizarán este medio para "trabajos" de magia, ya sea blanca o negra.

Los especialistas en tarot hacen hincapié en dos elementos a tener en cuenta a la hora de responder una pregunta sobre la muerte personal o de un ser querido.

El primero de ellos es que, quien carga de energía las cartas, quien las baraja y las toca, es el consultante, por lo cual el resultado dependerá, en gran parte, de esa cuota de energía.

image.png El tarot astrológico fue inventado hace varios siglos por el italiano Balbi

El segundo punto es que la persona se encuentra en un estado total de sumisión frente a quien lee las cartas y que la gran mayoría es influenciable porque, generalmente, se halla pasando un mal trance en el momento de la visita. Estos son factores que deben tenerse en cuenta a la hora de evaluar esta clase de respuestas.

Algo a tener muy en cuenta antes de consultar a un tarotista es que el resultado tiene una vigencia de tres meses a un año y que no existe ninguna clase de videncia ya que el especialista serio sólo se limita interpretar la lectura de los arcanos que vayan saliendo.

Según las estadísticas, las mujeres son quienes más asiduamente consultan el tarot. Aunque, a diferencia de la astrología, la adivinación a través de las cartas no cuenta con contendido científico alguno, su explicación y coherencia resulta de la vinculación con la energía que el consultante deja fluir en el momento de la sesión y de la capacidad del tarotista para dejarse embeber por la misma.