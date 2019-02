Constitución: incidentes entre feriantes y la Policía por el "Verdurazo"

Cerca de las once, un grupo de feriantes acompañados por representantes de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) intentaron descargar cajones de verduras en la plaza, momento en el cual personal de Espacio Público de la ciudad de Buenos Aires se acercó a explicarles que no podían hacerlo ya que no contaban con la autorización del Ejecutivo local.

En ese momento, comenzaron los empujones entre feriantes e inspectores, situación que fue inmediatamente interrumpida por el personal policial que actuó arrojando gas pimienta sobre los trabajadores.

Embed AHORA | Incidentes en Constitución: la @Policia_ciudad intenta impedir que la @uttnacional realice un "verdurazo": hay piedrazos, balas de goma y mercadería decomisada pic.twitter.com/tLQtNmEvWR — Popular (@populardiario) 15 de febrero de 2019

"Quieren utilizar el espacio público sin permiso. Desde ayer les dijimos que no estaban autorizados a hacerlo y hoy quisieron instalarla igual", dijo a TN Marcelo D'Alessandro, secretario de Seguridad porteño.

El funcionario aseguró que los feriantes actuaron "de manera violenta" contra los inspectores porteños y atribuyó la decisión de querer llevar a cabo el verdurazo aún sin autorización a una "intencionalidad política".

Por su parte, productores pertenecientes a la UTT aseguraron en declaraciones a C5N que la policía les pegó, y "tiró gas pimienta cuando quisieron descargar las verduras" y que después del incidente "se la llevaron casi toda".

"No sólo nos golpearon, sino que tiraron verdura al piso, la pisotearon, la gasearon y después encima se la llevaron. Hay productoras y productores heridos", señaló otro de los feriantes que tenía la marca de un golpe en su frente.