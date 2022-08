Su historia se hizo viral en Twitter, red social que eligió para compartirla frente a todos sus seguidores. "Vine a renovar carnet de conducir. Me voy con estrés, secándome las lágrimas y con la etiqueta de ´incapacitada´ en la frente. Me lo dieron sólo por dos años, pidiéndome un apto médico para conducir y en el carnet me ponen la enfermedad. ¿Qué necesidad?", comenzó Florencia en una serie de tuits.

La mujer contó que quienes estaban a cargo de la renovación le preguntaron "¿Qué pasó con el pelo?" al ver que lo tenía corto. "Le conté que por la quimio se me cayó. Y ahí me preguntan cuándo fue la última, le digo en junio y me dice que no me pueden dar el carnet. Que necesitan apto médico", sumó.

https://twitter.com/florcita_an/status/1561738674970263555 Vine a renovar carnet de conducir, me voy con estrés, secándome las lágrimas y con la etiqueta de "incapacitada" en la frente. Me lo dieron sólo por 2 años, pidiéndome un apto médico para conducir y en el carnet me ponen la enfermedad. Qué necesidad? pic.twitter.com/ZNnvHnQGKF — Florcita (@florcita_an) August 22, 2022

Además, le indicaron que, si le daban la nueva licencia, "solo sería por dos años, ya que no saben cómo estaba de defensas".

Y sobre esto, Florencia explicó: "Le quise mostrar mis análisis que siempre dieron perfectos (nunca bajé defensas), y me dice que no. Le cuento que ya estoy con las pastillas preventivas y nada, tampoco".

La constante negativa motivó el llanto de la joven, quien, mientras tanto, se comunicó con su médico para que le enviara el certificado que necesitaba.

"Salgo (lloro un ratito) y le escribo a mi médico. Me manda el certificado y me dan el ok. Entonces voy a imprimir. Cuando me están por dar el carnet me avisan que decía cáncer de mama. Les digo ´pero ya no tengo, por qué me ponen eso´ y me dicen que el sistema ya lo mandaba así", recordó.

Tras hacerse publica la situación, las autoridades de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) se pusieron en contacto con ella “para resolver la situación y para que se le pueda reimprimir la licencia”.

Fue el propio director de la ANSV, Pablo Martínez Carignano, quien le escribió a Florencia para explicarle que lo que sucedió no debió haber pasado porque la ley vigente nada dice sobre incluir en el carnet la patología de la persona.

https://twitter.com/pmcarignano/status/1562200212399362049 Anoche, este mensaje de Florencia, una chica cordobesa, nos conmovió. Fue a renovar su licencia y se la dieron con la leyenda "cáncer de mama", enfermedad que está superando exitosamente, lo que la mortificó profundamente. https://t.co/VmU4AMiDfR — Pablo Martinez Carignano (@pmcarignano) August 23, 2022

Asimismo, Carignano comentó que ya hablaron con la Municipalidad de Córdoba y el error fue subsanado. "Flor tiene una nueva licencia sin esa estigmatización de la primera. Muy buena gestión del Secretario Gabriel Bermudez", escribió el director en su cuenta de Twitter.

"Para que quede claro: la leyenda 'cáncer de mama' salió en el plástico porque el operador de Córdoba la agregó en el campo observaciones. Ese campo no se usa para eso sino para 'usa lentes', 'maneja auto adaptado', etc", agregó.

licencia .jpg

Y cerró: "Fin de la historia. Flor ya tiene la licencia que corresponde y, lo que es más importante, está muy bien".