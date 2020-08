Procedente de Neuquén, Pablo Musse llegó a Huinca Renancó (Córdoba) el sábado 15 de agosto a las 20. En esa ciudad no le permitieron ingresar porque no tenía los permisos necesarios.

En las últimas horas. Musse habló y contó que su hija se había descompensado y la derivaron desde Alta Gracia hasta el Sanatorio Allende, en Nueva Córdoba, donde murió este viernes a la madrugada, sin que él, su padre, pudiera darle el último adiós.

La triste e incomprensible historia se hizo pública el martes pasado, cuando el desesperado papá Pablo recurrió a los medios para contar su drama. Pese a que tenía los permisos, para entrar a Córdoba es necesario someterse a un hisopado que debe dar negativo dentro de las 48 horas anteriores al viaje. “Salud pública no hace ese test si uno no tiene síntomas y de forma particular no lo pude hacer por el costo (8.000 pesos)”, explicó Musse.

Expulsado de Córdoba con custodia policial

Finalmente, le hicieron el hisopado y las autoridades le comunicaron que el resultado era positivo, aunque “dudoso”. Y por ese resultado no definitivo lo obligaron a regresar a Neuquén. “Salí con custodia de Córdoba a La Pampa, de ahí hasta Río Negro y después hasta el regreso a Neuquén, adonde llegué por la mañana”, indicó. En el trayecto lo escoltaron ocho patrulleros que fueron turnándose de acuerdo a los distritos.

Musse informó a los medios neuquinos que el resultado del test que se realizó para determinar si tiene COVID-19 finalmente dio negativo.

Antes del fallecimiento de Solange, su mamá, Beatriz, que la acompañaba en Alta Gracia, contó que al no poder ver a su padre afectó el estado de ánimo de Solange y complicó el comienzo del tratamiento oncológico. “Solange está muy mal porque tenía que empezar una quimio lo más pronto posible, pero esto fue terrible para ella. Esperaba a su papá para tener la confianza suficiente para empezar y sentirse protegida”, expresó el miércoles pasado.

Pablo Musse confirmó este viernes la triste noticia: “Mi hija falleció hoy a la mañana”. “Quiero informarle a las autoridades que el resultado del hisopado dio negativo y no pude ver a mi hija”.