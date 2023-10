La fiscal Jorgelina Gómez lo imputó en el delito de incendio doloso y en caso de ser hallado culpable podría afrontar una pena de tres a diez años de prisión.

Si supone un riesgo para las personas, como lo ocurrido en Carlos Paz, podría implicar una pena de 3 a 15 años.

Fuego Córdoba.jpg El incendio forestal que arrasó con el Valle Punilla fue controlado por los bomberos y los brigadistas.

Zárate fue detenido el lunes pasado, luego que se desatara el foco en el límite entre Cabalango y el barrio Altos del Valle.

El imputado reconoció que encendió una fogata para preparar café y que las llamas se le descontrolaron.

En una conversación con Cadena 3, el abogado Pedro Despouy explicó que la fiscalía de Instrucción ha considerado el incendio como culposo, argumentando que hubo un comportamiento "descuidado, negligente e imprudente".

"Esto constituye un incendio culposo", puntualizó.

La figura del dolo eventual supone una pena de 3 a 10 años de prisión, y hasta 15 años si supone un riesgo para las personas.

Despouy dijo que en este contexto cobra relevancia "la transmisión previa de conocimiento que toda la ciudadanía tiene de esto acerca de la prohibición en todo el territorio de la provincia de encender fuego".

"Dicho de otra manera, el sujeto no puede dejar de conocer de que existe el riesgo extremo de incendio forestal. Entonces, a pesar de todo este conocimiento, el sujeto encendió un fuego para calentar café y no obstante, aún confiando en que el resultado no se iba a producir, no deja de ser o existir la posibilidad concreta de que ese incendio pueda o haya podido, como ocurrió, producirse", explicó.

Los bomberos necesitaron dos días completos para lograr sofocar el feroz incendio que se desencadenó en la localidad de Punilla. Las llamas causaron la destrucción de viviendas y forzaron la evacuación de alrededor de cien residentes, principalmente de Icho Cruz y Cabalango.

El secretario de Gestión de Riesgo Climático de la Provincia, Claudio Vignetta, indicó que "lo más crítico se dio en la zona de Las 400 viviendas".

Se mantienen activos dos focos de incendios en forestaciones de Traslasierra y norte de Córdoba

Personal de Bomberos y brigadistas especializados continuaban este jueves con el combate de dos focos de incendios forestales que se mantiene activos desde ayer en paraje Santa Cruz (departamento Tulumba en el norte provincial) y en las altas cumbre, en una zona entre Los Corralitos y Loma Bola (departamento San Javier).

"El foco del norte empezó en la zona de La Tomita y luego se dirigió hacia el suroeste ingresando al paraje Santa Cruz y seguía activo sobre una de las laderas de montaña", sostuvo Vignetta.

Y agregó: "Se trata de un incendio grande donde se puede intervenir en muy pocos lugares porque el terreno se compone de monte continuo y tiene muchas dificultades para el trabajo de los bomberos y brigadistas del Equipo Táctico de Acción ante Catástrofes (ETAC)".

En ese foco también trabajaban tres aviones hidrantes.

Con respecto al incendio del monte nativo en Traslasierra, el fuego estuvo con actividad discontinua sobre laderas durante la noche del miércoles y con fuego intenso en la alta montaña.

En esa zona, en el departamento San Javier, trabajaban dos aviones hidrantes del Sistema Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), además de efectivos de cuarteles de bomberos de esa región.

"Los otros focos están todos contenidos y sin actividad, por lo que seguramente en el día de hoy los vamos a declarar en guardia de cenizas", anticipó Vignetta.