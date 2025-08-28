Feriados nacionales: cómo es el nuevo criterio que informó el Gobierno

A través del Decreto 614/2025, el Gobierno nacional estableció que los feriados trasladables que caigan en día sábado o domingo podrán moverse al viernes anterior o al lunes posterior. La decisión final sobre si se efectúa el traslado y a qué día quedará en manos de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

La medida busca resolver un "vacío legal" presente en la Ley N° 27.399 de Feriados y Fines de Semana Largos. Dicha ley especificaba cómo proceder si un feriado trasladable caía de martes a viernes, pero no contemplaba una regla para los fines de semana.

En los considerandos del decreto, el Ejecutivo argumenta que no mover los feriados que caen sábado o domingo "desvirtuaría la naturaleza que les ha acordado el legislador".

La norma, que lleva la firma del Presidente y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, entró en vigencia de forma inmediata con su publicación.

Las cataratas, uno de los destinos más elegidos por el turista.

¿Qué pasará el próximo 12 de octubre?

De acuerdo con el articulado, el traslado podrá realizarse “al lunes inmediato posterior o al último viernes inmediato anterior”, y la determinación final quedará en manos de la Jefatura de Gabinete.

En este nuevo escenario, el 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, es el único feriado trasladable y que cae en fin de semana, más precisamente en domingo, en lo que resta de 2025, por lo que podría ser el único alcanzado por esta normativa.

Por el momento, a pesar de que resta más de un mes, no se decidió que ocurrirá con el próximo feriado, si se pasará al viernes anterior y o al lunes posterior.

Qué otros feriados quedan en 2025

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se trasladaría del jueves 20 de noviembre por ser un feriado trasladable).

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).