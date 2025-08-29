Nuevos allanamientos a la sede de Andis y la Droguería Suizo Argentina

Efectivos de la Policía de la Ciudad ingresaron poco antes del mediodía a las sedes allanadas y en el caso de ANDIS ocurre en pleno horario de atención al público.

Una de las sede allanadas por la Policía de la Ciudad se encuentra en la calle Hipólito Yrigoyen, en la zona del Congreso de la Nación. También hay un operativo similar en un edificio que se encuentra en la avenida Rivadavia. Son tres allanamientos en sedes de ANDIS y en la droguería Suizo Argentina.

La semana pasada, al inicio de la investigación que tiene a cargo el fiscal federal Franco Picardo,fueron allanadas las viviendas de Spagnuolo, de Emmanuel y Jonathan Kovalivker, hermanos y dueños de la Suizo Argentina, y de Daniel Garbellini, ex director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS.

En todos los procedimientos se secuestraron celulares, computadoras y documentación, en busca de información clave para la causa. Sobre los celulares ya se avanzó. El de Spagnulo se pudo abrir y los investigadores encontraron mensajes borrados que se buscarán recuperar. En tanto, el de Emmanuel Kovalivker no se pudo abrir.

Noticia en desarrollo