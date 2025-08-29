La Anmat prohibió la venta de un suplemento dietario con creatina

La decisión se dio a conocer a través de la Disposición 6195/2025, publicada en el Boletín Oficial, donde se detalló a que producto afecta medida.

Se trata del suplemento dietario a base de creatina monohidrato en polvo sabor durazno creatina monohidrato; marca Wolf Nutrition, elaborado en Cañuelas, en la Provincia de Buenos Aires.

Según se detalla, a partir de una consulta de un particular ante el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) se determinó que el producto no contaba con registros ante la Anmat y que los datos que presentaba en su rotulado eran falsos. Por este motivo, fue catalogado como ilegal.

Por esta razón, a fin "proteger la salud de los ciudadanos ante el consumo de productos ilegales", que carecen de registroy de los que "no puede garantizarse su trazabilidad, sus condiciones de elaboración, su calidad con adecuados niveles de control". Así se prohibió su venta en todo el país y en sitios de comercio electrónico.

image

Otro laboratorio en la mira de la ANMAT

Otro laboratorio se encuentra en la mira de la Justicia y de la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica (ANMAT) por producir ampollas y sueros con fallas, entre otros inconvenientes detectados de hace años. Ante este hallazgo, se ordenó la inhibición preventiva de todas las actividades de la firma P. L. RIVERO Y CIA. S.A.

A través de la Disposición Nº6199/25, publicada este viernes en el Boletín Oficial, se prohíbe el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional del producto Solución Isotónica de Cloruro de Sodio 0,9 g/100 ml, presentación 500 ml, Certificado N° 39.014, vencimiento 12/27 - Lotes 70413108 y 70416108.

Dichos envases, , “presentaban pérdida de solución. De este modo, se categorizó el incidente reportado con nivel crítico y prioridad de tratamiento alta.

De acuerdo a la información dada a conocer por el organismo, se detectaron deficiencias críticas, “por lo que se trataría de productos contaminados elaborados en un establecimiento con deficiencias en el cumplimiento de las Buenas Prácticas”.