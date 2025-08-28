Fútbol |

River avanzó por penales con un Armani inspirado y está en los cuartos de Copa Argentina

Tras igualar 0 a 0 en los 90 minutos, el Millonario ganó 4 a 3 desde los doce pasos gracias al Pulpo (que atajó dos ejecuciones) y se medirá en la próxima instancia con Racing.

El River de Gallardo parece haber dejado atrás el trauma de los penales y ahora disfruta de ellos. Un semana después de conseguir por esa vía el pasaje a los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Libertad, el Millonario despachó a Unión también desde los 12 pasos con un Franco Armani inspirado (atajando dos) y se metió entre los ocho mejores de la Copa Argentina. Ahora, se medirá en la próxima instancia ante el Racing de Gustavo Costas.

River y Unión desarrollaron un encuentro super parejo con mucha intensidad y mucha disputa, jugado como lo que era, una final, un partido sin revancha al ser de eliminatoria. Con algunas situaciones de gol en el primer tiempo y muchas en el complemento. Pudo ganar River, pudo ganar Unión. Tapó Armani. Tapó Tagliamonte. Desperdició River. Desperdició Unión. Y por eso terminó 0 a 0 y todo se definió desde los doce pases.

River tuvo la primera jugada clara del partido: a los 9 minutos Giuliano Galoppo pisó el área y sacó una volea que Matías Tagliamonte pudo controlar. Por su parte, Mauricio Martínez, a los 18 minutos, probó desde mitad de cancha al ver adelantado a Franco Armani y su tiro no pasó muy lejos del arco.

Embed

ADEMÁS: Boca recaudará ocho millones de dólares por tres transferencias

Luego, a los 26', Maximiliano Salas se filtró dentro del área, le dieron el pase e iba a quedar de frente al arco pero Tagliamonte salió con todo a cortar y no dejó que el correntino tenga contacto con el balón. Por último en el primer tiempo Mauricio Martinez volvió a tener el gol: su remate se desvió y pasó al lado de un palo de Franco Armani.

Ya en el complemento, River estuvo nuevamente cerca de festejar en varias oportunidades y también sufrió: el Tatengue lo tuvo con Tarragona (con un remate apenas desviado), Estigarribia (no pudo empujarla después que se le escapó el balón a Armani), Pittón (zablazo que despejó el 1 de River), una doble chance en donde se chocaron con bloqueos de los defensores de River y Nicolás Palavecino tuvo una inmejorable situación, a los 95', recibiendo dentro del área y definiendo sin marca increíblemente por arriba del travesaño. Unión perdonó y River lo mató en los penales.

River, que volvió a no poder controlar un partido ni tener contundencia, se impuso por 4 a 3 ante Unión en la tanda de penales con Franco Armani atajando dos de cinco y Gonzalo Montiel marcando en el definitivo para sellar la clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina. El equipo de Gallardo vive y sueña con los tres frentes: Torneo Clausura, Copa Libertadores y, hoy dejó en claro, Copa Argentina.

ADEMÁS: Messi confirmó que se viene su último partido oficial con la Selección en el país

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados