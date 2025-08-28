River avanzó por penales con un Armani inspirado y está en los cuartos de Copa Argentina

River y Unión desarrollaron un encuentro super parejo con mucha intensidad y mucha disputa, jugado como lo que era, una final, un partido sin revancha al ser de eliminatoria. Con algunas situaciones de gol en el primer tiempo y muchas en el complemento. Pudo ganar River, pudo ganar Unión. Tapó Armani. Tapó Tagliamonte. Desperdició River. Desperdició Unión. Y por eso terminó 0 a 0 y todo se definió desde los doce pases.

River tuvo la primera jugada clara del partido: a los 9 minutos Giuliano Galoppo pisó el área y sacó una volea que Matías Tagliamonte pudo controlar. Por su parte, Mauricio Martínez, a los 18 minutos, probó desde mitad de cancha al ver adelantado a Franco Armani y su tiro no pasó muy lejos del arco.

Luego, a los 26', Maximiliano Salas se filtró dentro del área, le dieron el pase e iba a quedar de frente al arco pero Tagliamonte salió con todo a cortar y no dejó que el correntino tenga contacto con el balón. Por último en el primer tiempo Mauricio Martinez volvió a tener el gol: su remate se desvió y pasó al lado de un palo de Franco Armani.

Ya en el complemento, River estuvo nuevamente cerca de festejar en varias oportunidades y también sufrió: el Tatengue lo tuvo con Tarragona (con un remate apenas desviado), Estigarribia (no pudo empujarla después que se le escapó el balón a Armani), Pittón (zablazo que despejó el 1 de River), una doble chance en donde se chocaron con bloqueos de los defensores de River y Nicolás Palavecino tuvo una inmejorable situación, a los 95', recibiendo dentro del área y definiendo sin marca increíblemente por arriba del travesaño. Unión perdonó y River lo mató en los penales.

River, que volvió a no poder controlar un partido ni tener contundencia, se impuso por 4 a 3 ante Unión en la tanda de penales con Franco Armani atajando dos de cinco y Gonzalo Montiel marcando en el definitivo para sellar la clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina. El equipo de Gallardo vive y sueña con los tres frentes: Torneo Clausura, Copa Libertadores y, hoy dejó en claro, Copa Argentina.