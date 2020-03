"Nuestros 24 mil comercios se abastecen de mayoristas proveedores, y pese a la medida de aislamiento obligatorio ellos están aún hoy superados de consumidores finales, lo que nos obliga a nosotros a hacer una cola de dos a tres horas para poder comprar y reponer la mercadería de los comercios de cercanía, lo que genera un problema para garantizar el abastecimiento", afirmó.

El jefe de la Federación ratificó que "no debiera haber desabastecimiento", pero que para poder garantizarlo precisan resolver el problema que están afrontando en cuanto a que "no estamos llegando a comprar la mercadería, y los comercios de cercanía no tenemos grandes depósitos para resistir sin comprar".

Savore agregó que en el día de hoy recibió llamadas de sus colegas mayoristas planteándole este mismo obstáculo.

"Nos mandan al final de la cola", lamentó Savore, y resaltó que "para lo que necesite estamos al lado de nuestro Presidente y queremos acompañar la medida de control de precios, pero necesitamos resolver este problema", concluyó.

