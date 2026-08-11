Entró con su camioneta en "Pampa del Leoncito" y provocó un daño que tardará 100 años en repararse

Cuando el intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal, llegó hasta la zona, caminó aproximadamente 150 metros para evitar ingresar con otro vehículo y encontró la camioneta abandonada. Además de constatar los daños, buscó verificar que no hubiera personas heridas o expuestas a las bajas temperaturas durante la noche. Posteriormente, el municipio realizó un relevamiento aéreo para dimensionar el área afectada y documentar las consecuencias del ingreso.

Las primeras averiguaciones permitieron identificar a Agustín Añó, un médico mendocino de 46 años, como quien habría estado al volante de la camioneta cuando ingresó al sector restringido. La titular registral del vehículo sería María del Carmen Valerio Barroso, quien no se encontraba en la Pampa del Leoncito al momento del episodio.

La camioneta quedó bajo custodia de Gendarmería Nacional, mientras continúan las actuaciones destinadas a establecer las responsabilidades correspondientes. Carbajal también radicó una denuncia en la Comisaría 33ª y planteó que el caso debería ser analizado en el ámbito de la Justicia Penal debido a la magnitud del perjuicio ocasionado.

El antecedente que explica por qué el daño preocupa

La preocupación de las autoridades se relaciona con las características particulares de la Pampa del Leoncito y con antecedentes recientes. En noviembre de 2025, otros vehículos habían ingresado a la zona y dejado huellas de entre 10 y 15 centímetros. En aquella oportunidad, especialistas de la Universidad Nacional de San Juan estimaron que la recuperación natural del terreno podía demandar entre 40 y 60 años. En el episodio ocurrido ahora, las marcas alcanzaron hasta 25 centímetros de profundidad. Por ese motivo, Carbajal estimó que la recuperación podría extenderse hasta un siglo, aunque aclaró que no es especialista en la materia.

Desde la Municipalidad de Calingasta remarcaron que la Pampa del Leoncito pertenece a la provincia de San Juan y no al municipio. El gobierno local acompaña las tareas de preservación y concientización, mientras que las medidas de control y regulación corresponden a los organismos provinciales competentes. El episodio también reabrió el debate sobre las sanciones: Carbajal señaló que en casos anteriores las multas llegaron a rondar el millón de pesos y consideró que ese monto resulta insuficiente frente a daños ambientales que pueden permanecer durante décadas.

Por ese motivo, el intendente anticipó que trabajará junto con el diputado departamental en un proyecto de ley para reforzar la protección de patrimonios naturales como la Pampa del Leoncito, Morrillos y el Arroyo El Fiero. Mientras avanzan las actuaciones, las autoridades buscan determinar con precisión cómo se produjo el ingreso, quiénes participaron y qué responsabilidad corresponde por las huellas que quedaron sobre el terreno.