Liberaron a la niñera argentina detenida por el ICE en Estados Unidos

Iliana Noeli Lick, de 30 años, recuperó la libertad tras permanecer casi un mes bajo custodia migratoria. Había sido detenida en Filadelfia cuando viajaba a ver un partido de Argentina.
Iliana Noeli Lick, la niñera argentina de 30 años que permaneció casi un mes detenida por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), fue liberada este martes. La noticia fue confirmada por su pareja, Steven Melchiorre, a través de las redes sociales.
“Hoy, estoy increíblemente agradecido de compartir que Iliana ha sido oficialmente liberada de la detención de ICE”, escribió Melchiorre. Y agregó: “Por primera vez en semanas, Iliana ya no está detrás de las paredes de un centro de detención”.
La mujer, oriunda de Buenos Aires, había sido arrestada el 11 de julio en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia. En ese momento se disponía a viajar hacia Kansas City junto a un grupo de amigos para asistir a un partido de la Selección Argentina durante el Mundial 2026.
Según el relato difundido por su pareja, Lick fue interceptada por agentes del ICE durante los controles de seguridad del aeropuerto. El avión finalmente despegó sin ella.
Antes de que abordara, Melchiorre le había enviado un mensaje cotidiano: “¿Encontraste tu puerta de embarque? Te quiero. Que tengas un buen vuelo”. La respuesta nunca llegó. Horas más tarde, comenzó a recibir llamados que le informaron que la joven no había subido al avión.
La detención dio inicio a un proceso que se extendió durante varias semanas. Durante ese período, Lick fue trasladada entre distintos estados y tuvo una comunicación limitada con sus familiares y allegados.
La liberación se concretó luego de que un juez autorizara su libertad bajo fianza por 10.000 dólares. La medida había sido concedida días antes y permitió avanzar con el proceso de salida del centro de detención.
En aquel momento, Melchiorre había expresado su alivio por la decisión judicial y agradecido la posibilidad de que su pareja pudiera continuar su proceso migratorio en libertad.
Sin embargo, la liberación no implica el cierre del expediente. “Esto no es el final del caso de inmigración de Iliana, pero esta noche celebramos un hito importante”, aclaró su pareja.
Lick vive en Filadelfia desde septiembre de 2024. Según lo informado por Melchiorre al medio estadounidense WHYY, había ingresado a Estados Unidos en 2023 con una visa de turista, que posteriormente logró prorrogar, y había presentado documentación para obtener un permiso de trabajo.
En el barrio de Point Breeze, en el sur de Filadelfia, trabajaba como niñera para dos familias y cuidaba a tres chicos de entre uno y cuatro años.
Durante las semanas de detención, quienes la acompañaron destacaron que no tenía antecedentes penales y que mantenía fuertes vínculos con la comunidad.
Ahora, tras recuperar la libertad, Lick deberá continuar con su proceso migratorio en Estados Unidos. Su pareja agradeció a quienes acompañaron el caso mediante mensajes, donaciones y muestras de apoyo durante las semanas de incertidumbre.
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