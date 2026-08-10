Terremotos: cuál fue el sismo más devastador de la historia argentina

El movimiento sísmico destruyó gran parte de las viviendas de la ciudad cuyana, en su mayoría de adobe y ladrillo cerámico macizo, y carentes de algún tipo de refuerzo para prevenir terremotos. También se sintió en las provincias de Córdoba, La Rioja, Mendoza y San Luis.

"A la tragedia estructural se sumaron condiciones extremas. Minutos después del sismo comenzó una intensa lluvia que se prolongó durante varios días, acompañada por un frío inusual. Luego llegó el fuerte calor de enero, agravando la situación sanitaria. El olor de los cuerpos atrapados bajo los escombros obligó a realizar cremaciones de urgencia para evitar la propagación de enfermedades como la fiebre tifoidea. Las réplicas posteriores terminaron de derrumbar lo poco que había quedado en pie", recordó el gobierno sanjuanino en enero pasado, al cumplirse 82 años del terremoto.

Esa catástrofe impulsó cambios profundos en las normas de construcción, la planificación urbana y la conciencia sísmica. De hecho, en la Argentina existen áreas donde la amenaza de terremotos es considerable. Según el mapa del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), la región sur de San Juan y el norte de Mendoza, incluyendo sus respectivas capitales, forman la franja de mayor riesgo de movimientos telúricos.

En un nivel inferior aparecen el centro de Mendoza, el norte y este de San Juan, el oeste de La Rioja y una franja del noroeste de San Luis. El área de peligro moderado abarca desde el norte de Salta y Jujuy hasta el noreste de Chubut, incluyendo la totalidad de Tucumán, Catamarca, el oeste de Córdoba y parte de Tierra del Fuego.

El sismo ocurrido el 15 de enero de 1944 destruyó gran parte de la ciudad de San Juan.

El centro y norte de Tierra del Fuego, el sur de San Luis, Mendoza y el oeste de La Pampa integran un corredor de peligrosidad reducida. El nivel más bajo, conocido como “riesgo muy reducido”, corresponde a Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y gran parte de Formosa, Chaco y Santa Fe.

De acuerdo con el INPRES, ya no existen zonas de riesgo nulo de terremotos.

El último sismo en el país se produjo el 8 de agosto pasado en el Gran Mendoza: tuvo una magnitud de 4,5 en la escala Mercalli Modificada y se registró a una profundidad de 10 kilómetros. No se reportaron heridos ni daños materiales.