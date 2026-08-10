Terremotos: cuál fue el sismo más devastador de la historia argentina

Una de las zonas sísmicas del país quedó en el recuerdo por el desastre natural ocurrido el 10 de enero de 1944. El último temblor ocurrió la semana pasada en el Gran Mendoza.
Un terremoto de magnitud 7,5 sacudió este lunes una amplia región de Colombia, que abarca los distritos de Pereira, Manizales, Buenaventura y Cali. Más de 110 personas murieron y 87 sufrieron heridas como consecuencia del sismo, que también afectó 1.575 viviendas, según el último reporte oficial difundido por el presidente Abelardo de la Espriella.
El epicentro del movimiento telúrico, registrado a las 7.34 hora local, se ubicó a cinco kilómetros al este de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, y tuvo una profundidad de 107 kilómetros. En una de sus primeras decisiones tras asumir el cargo días atrás, De la Espriella declaró la situación de "desastre nacional", una medida que permite movilizar recursos de emergencia y coordinar acciones en todos los niveles del Estado.
"A los colombianos que hoy atraviesan momentos difíciles quiero decirles: no están solos. Tienen un Presidente al que le duele su gente y que hará todo lo necesario para protegerlos, acompañarlos y sacar adelante, juntos, a las regiones afectadas", dijo el mandatario.
El 15 de enero de 1944, poco antes de las 21, un sismo de 7,4 grados en la escala Richter destruyó casi toda la ciudad de San Juan y provocó la muerte de unas 10.000 personas. El epicentro del terremoto más destructivo en la historia de la Argentina fue localizado 20 kilómetros al norte de la capital provincial, en los alrededores de La Laja, en el departamento de Albardón.
El movimiento sísmico destruyó gran parte de las viviendas de la ciudad cuyana, en su mayoría de adobe y ladrillo cerámico macizo, y carentes de algún tipo de refuerzo para prevenir terremotos. También se sintió en las provincias de Córdoba, La Rioja, Mendoza y San Luis.
"A la tragedia estructural se sumaron condiciones extremas. Minutos después del sismo comenzó una intensa lluvia que se prolongó durante varios días, acompañada por un frío inusual. Luego llegó el fuerte calor de enero, agravando la situación sanitaria. El olor de los cuerpos atrapados bajo los escombros obligó a realizar cremaciones de urgencia para evitar la propagación de enfermedades como la fiebre tifoidea. Las réplicas posteriores terminaron de derrumbar lo poco que había quedado en pie", recordó el gobierno sanjuanino en enero pasado, al cumplirse 82 años del terremoto.
Esa catástrofe impulsó cambios profundos en las normas de construcción, la planificación urbana y la conciencia sísmica. De hecho, en la Argentina existen áreas donde la amenaza de terremotos es considerable. Según el mapa del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), la región sur de San Juan y el norte de Mendoza, incluyendo sus respectivas capitales, forman la franja de mayor riesgo de movimientos telúricos.
En un nivel inferior aparecen el centro de Mendoza, el norte y este de San Juan, el oeste de La Rioja y una franja del noroeste de San Luis. El área de peligro moderado abarca desde el norte de Salta y Jujuy hasta el noreste de Chubut, incluyendo la totalidad de Tucumán, Catamarca, el oeste de Córdoba y parte de Tierra del Fuego.
El centro y norte de Tierra del Fuego, el sur de San Luis, Mendoza y el oeste de La Pampa integran un corredor de peligrosidad reducida. El nivel más bajo, conocido como “riesgo muy reducido”, corresponde a Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y gran parte de Formosa, Chaco y Santa Fe.
De acuerdo con el INPRES, ya no existen zonas de riesgo nulo de terremotos.
El último sismo en el país se produjo el 8 de agosto pasado en el Gran Mendoza: tuvo una magnitud de 4,5 en la escala Mercalli Modificada y se registró a una profundidad de 10 kilómetros. No se reportaron heridos ni daños materiales.
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