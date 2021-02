Coronavirus: Argentina superó los 50 mil fallecidos

Con estos datos, ascienden a 50.029 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y a 2.00 15.496 los infectados de coronavirus en Argentina desde el comienzo de la pandemia, cuyo primer caso data del 3 de marzo de 2020.

Con estos datos, Argentina se ubica en el puesto 13 en cantidad de fallecidos por coronavirus.

De los 155 muertos, una persona residente en la provincia de Buenos Aires fue ingresada sin datos de género. Del resto, 89 eran hombres y 65 eran mujeres.

Por su parte, ya son 1.814.160 los recuperados de coronavirus y 151.307 personas son las que aún cursan la enfermedad.

El Ministerio de Salud indicó que son 3.538 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 54,6% en el país y del 59.8% en la Área Metropolitana de Buenos Aires.

Además se informó que fueron procesados 49.074 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 6.739.079 pruebas diagnósticas para el coronavirus.

coronavirus argentina.jpg Coronavirus: Argentina se acerca a los 2 millones de casos.

El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, dijo este viernes que se espera una segunda ola de contagios de coronavirus "para mayo", aunque destacó que, en ese mes, está previsto tener "un buen porcentaje de vacunados que sean (personas con) factores de riesgo”.

"No estamos en una segunda ola, yo espero que la segunda ola fuerte se establezca para mayo, analizando lo que ha sucedido en otros países. Pero me preocupa que marzo y abril, con actividades sociales que el año pasado no estaban, podrían emular las condiciones de diciembre", afirmó Kreplak.

El ministro sostuvo que, "al analizar lo que ha sucedido en todos los países del mundo cuando empieza el frío, es cuando uno espera la segunda ola".

"Me preocupa que marzo y abril, con las escuelas, con los juzgados abiertos, con actividades sociales que el año pasado no estaban, podrían emular las condiciones de diciembre, es decir de muchos encuentros", añadió.