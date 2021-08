Cortes de luz: dos barrios sin servicio por más de 50 horas

En ese sentido, los damnificados expresaron su preocupación por un problema de vieja data, que se renueva con las bajas temperaturas de invierno y, también, con los calores de verano, dos estaciones en las que el fuerte incremento del consumo se satura la infraestructura.

El sector que padece "la falta de inversión" por parte de la empresa es el comprendido por las avenidas Donato Álvarez y Monteverde. Andrés, uno de los damnificados, expresó: "La semana pasada padecimos reiterados cortes de luz, hicimos los reclamos al ENRE y Edesur, por supuesto. Estuvimos cerca de 50 horas sin servicio. Los cortes continuos son tremendos, eso nos imposibilita enchufar la tele, la heladera".

En relación a los trabajos que realiza la empresa para solucionar los problemas que se presentan, el vecino agregó: "Dicen que trabajan en la zona y nosotros ni los vemos, no sabemos si es verdad o mentira. Vamos a los lugares que dicen que están y no hay nadie. Vemos siempre el mismo tendido eléctrico de hace años. Los transformadores pierden aceite pero no los cambian".

La dramática situación de los vecinos de esta zona, permitieron por los reiterados cortes de luz la proliferación de las llamadas "cuadrillas truchas", que cobran hasta 300 pesos por casa para devolver el servicio a los usuarios, quienes, rehenes de la situación, se ven obligados a pagar de su bolsillo para tener electricidad, porque la empresa "Edesur puede demorar hasta 10 días" en solucionar un desperfecto en la red.