Covid: anuncian la vacunación para bebés desde los 6 meses

La enmienda en el contrato con el laboratorio estadounidense establece que la llegada tendrá fecha el 25 de julio, estarán destinadas también al refuerzo en infantes de entre tres a cinco años.

La Argentina recibirá además vacunas bivariantes, que contemplan la cepa original e incluyen la variante Ómicron a ser aplicadas en adultos.

"La Argentina será uno de los primeros países del mundo en vacunar menores de tres años con su esquema y en avanzar con el refuerzo", enfatizó la ministra en diálogo con acreditados de Casa Rosada.

Tras su distribución, que se estima demorará entre 24 a 48 horas a partir del 25 del mes, cada distrito adapte las dosis a su plan de vacunación para su aplicación, ya sea a través de turnos, los lugares de vacunación, o demanda espontanea como en la provincia de Buenos Aires.

"Lo primero que se evalúa es el efecto de la vacuna y la disminución en el riesgo", aseguró ayer Carla Vizzotti. Covid: Vizzotti anunció el arribo de vacunas.

El inicio del esquema en niños de entre seis meses y tres años se dará a partir del día 0, con la primera dosis, y a partir de la cuarta semana, podrá aplicarse la segunda dosis.

"No había vacunas pediátricas disponibles en el mundo. Hace tres semanas la FDA y la Agencia Europea dieron el visto bueno a estas vacunas pediátricas que son otra dosis de vacunas en menores de cinco años. En la Argentina, como habíamos vacunado de tres a once años con vacunas de Sinopharm necesitábamos una vacuna de refuerzo para niños de tres y cuatro e iniciar el esquema entre los seis meses y dos años, once meses y veintinueve días", reveló Vizzotti.

El anuncio se dio después de su visita al despacho del presidente, Alberto Fernández, en Casa Rosada.

"Desde el primer día nos instruyó para tener la mayor cantidad de vacunas posibles para distintas franjas etarias y así trabajamos desde el principio", contó la ministra al tiempo que reafirmó que la prioridad del Gobierno es profundizar el camino de la vacunación.

A su parte, la funcionaria aseguró que el Covid 19 se instalará como "un virus estacional", que sumará casos durante todos los años, con estacionalidad en invierno, como sucede con los virus respiratorios.