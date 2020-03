Crecerán las consultas a psicólogos y psiquiatras

Para el doctor en Psicología Social, Alejandro Lanuque, a nivel salud, las consultas "van a aumentar porque la gente está restringida, no puede salir, necesitan contar lo que les pasa y no pueden pagar una consulta particular, porque una consulta puede valer, incluso, 4 mil pesos".

Asimismo, sostuvo que ya se están registrando casos de personas con "ataques de ansiedad y pánico".

"La gente está muy focalizada en la cuestión negativa del coronavirus. En las redes sociales uno puede ver que, hoy por hoy, somos todos como periodistas de información y en un 80% de lo que uno lee, la gente como que necesita leer malos resultados. Por ejemplo, España difundió la cantidad de gente que se curó del virus, aunque los usuarios publican la cantidad de muertes que hay. La gente no se focaliza en ver las cuestiones positivas de lo que está sucediendo y eso tiene que ver con los efectos del aislamiento: pánico, depresión, ansiedad y estrés", explicó Lanuque, quien afirmó que, una vez terminada la pandemia, "ni Argentina ni el mundo van a volver a ser lo mismo que antes".

ADEMÁS:

Fake News: viralizan falsa nota de Diario Popular sobre coronavirus

El ex juez Baltasar Garzón tiene coronavirus

Bajo esta línea, en diálogo con Diario Popular, el especialista hizo hincapié en cómo fake news (noticias falsas) y las "malas noticias" afectan de forma muy negativa a las personas en situación de aislamiento.

"Hay muchos portales y blogs que generan información para llevar agua a su molino. Si uno se pone a ver en diferentes redes, muchísimas personas muestran una situación problemática y te ofrecen la solución suscribiéndote o pagando", explayó al tiempo que agregó: "También estamos ligados a grupos donde el 90% de lo que leemos está relacionado con cosas apocalípticas y uno se regodea con eso. Hay un morbo, una pasión por eso. Que el vecino tenga coronavirus genera una gravedad que, al fondo, me genera una seducción".

Por este motivo, reflexionó: "¿Por qué la gente empieza a promover este coronavirus ‘barrial’ y genera esta histeria colectiva? ¿Por qué si un vecino ve una ambulancia llegar al barrio acusa de coronavirus si puede haber cualquier otra emergencia más allá del virus? Eso me pone a pensar del comportamiento de la gente en el sentido social: una cosa es yo cómo pienso de forma individual y otra es cuándo empiezo a ‘maquinarme’ a través de los grupos de WhatsApp".

Por otro lado, Lanuque realizó una serie de recomendaciones para que el aislamiento no tenga un impacto negativo en el día a día de los argentinos. Según detalló, todo depende de "cómo cada familia se maneje", puesto que "las consecuencias pueden ser negativas si no hay un sistema de adaptación" pertinente.

"En primer lugar, tenemos que comprender la realidad de lo que está pasando y aceptarlo, y comenzar a delimitar roles dentro de ese hogar, que tiene que readaptarse a una nueva convivencia y planificar la situación de qué hace cada uno, cuáles son los espacios de trabajo y esparcimiento dentro de la casa; además de aprovechar los ratos libres para hacerlos más productivos, mantener los contactos sociales, laborales y personales a través de la tecnología, y demás", finalizó.