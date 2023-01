¿Cuál es el billete de un dólar que pude valer hasta 53 millones?

El defecto que tiene este billete se encuentra en la parte superior derecha, donde cuenta con una imperfección en su elaboración, ya que tiene un color blanco en dicha zona.

image.png Expertos en numismática ofrecen hasta 53 millones de pesos por un billete de 1 dólar (imagen ilustrativa)

Por el momento, se desconoce la ubicación de este billete, y, si se cree tener este billete de 1 dólar con valor de 53 millones, se recomienda acercarse con un experto en este ámbito para que pueda corroborar si se trata de dicho billete o no.

Asimismo, es importante no dejarse engañar y recomiendan no confiar en cualquier persona que se haga llamar "coleccionista", ya que muchos no lo son y compran estos billetes a un menor precio y a base de engaños, para luego revenderlos a un precio mayor.

Además, para alcanzar esta cotización, las piezas deben tener el mejor estado de conservación, al punto que se vean impecables y sean más llamativos.