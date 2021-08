Morla, apoderado de Maradona y enfrentado con las hijas del 10, las había acusado de haberlo hostigado por una decena de mensajes que le dedicaron en redes sociales; en esos mensajes lo acusan por la muerte de su padre y de lucrar con negocios explotando la imagen.

Tanto Dalma como Gianinna negaron que haya "hostigamiento" y aseguran que es una "excusa" del letrado para evitar ser investigado en la causa por que derivó en su muerte del entrenador de Gimnasia Esgrima La Plata.

"No resultando el hostigamiento más que una burda excusa y pretenso encubrimiento para que nuestro padre no logre descansar en Paz, recordando al efecto y muy lamentablemente para el denunciante el precepto bíblico que indica 'justicia, justicia, perseguirás'”, reza un escrito al cual ambas remitieron.

Aseguraron que esta denuncia es un "oscuro mecanismo defensista" de Morla; no es descabellado comenzar a vislumbrar claramente el contenido económico del óbito, pudiendo el falso denunciante, resultar penalmente imputado en las mencionadas actuaciones, no sólo por los delitos ut supra sino también por los vinculados en el desmanejo patrimonial al que fue sometido la verdadera víctima del asesinato, es decir Maradona, ya que con una voluntad palmariamente mermada o cuasi inexistente, no podía tener el dominio de sus situación personal, económica, financiera, de salud y de vinculación familiar de donde esta última, sus hijas se vieron claramente impedidas, y en forma fortuita, de mantener el vínculo con su Padre a los fines mencionados", agregaron.

maradona-morla.jpg Matías Morla, abogado y titular de los derechos de imagen de Diego Maradona. Archivo.

"No es más la presentación del Dr. Morla, una penosa utilización del servicio de justicia por parte del mismo de esta jurisdicción y fuero, claramente vergonzante, pretendiendo de esa manera ensuciar a quienes legítimamente como hijas están persiguiendo solamente el reclamo de justicia y saber quién mató a su padre", aseguran las hijas de Diego Maradona y Claudia Villafañe.

El hostigamiento digital es a quien "intimide u hostigue a otro mediante el uso de cualquier medio digital, siempre que el hecho no constituya delito, es sancionado con multa de 160 a 800 unidades fijas y tres a diez días de trabajo comunitario, más uno a cinco días de arresto".

Según la acusación, todo comenzó en diciembre cuando Dalma y su hermana Gianinna comenzaron con los mensajes dirigidos a Morla, a través de sus perfiles de Twitter e Instagram. Y los mismos, según la fiscalía, "afectaron la tranquilidad, integridad y seguridad personal, así como el desempeño profesional de Matías Morla".