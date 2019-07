Declaró el conductor que atropelló a un ciclista y seguirá detenido

Bellavigna afirmó que “Ivanovich prestó declaración esta noche y continuará detenido hasta hoyal mediodía cuando el juez debe definir sobre el pedido de prisión preventiva”.

Antes de entrar a la fiscalía Penal Contravencional y de Faltas 6, el abogado de Ivanovich, José Novello, afirmó ante los medios de prensa que pedirá la "excarcelación" de su defendido y dijo que la "fiscal no es objetiva" y que pedirá "que se aparte de la causa".

"Como no hay abandono de persona es excarcelable", aseguró Novello, quien aclaró en la puerta de la fiscalía que todavía no había leído el expediente y que iba a "entrevistar a su defendido". El letrado señaló, además, que Ivanovich "no se acuerda de nada" de lo que pasó la noche en la que embistió a Sebastián Devoto, quien se desplazaba en bicicleta.

Devoto fue operado ayer en el Sanatorio Finochietto y se encuentra en “estado muy grave”, con compromiso neurológico, múltiples fracturas y "alto riesgo de vida", según el último parte difundido hoy.

El director médico del Finochietto, Norberto Furfaro indicó que el joven está en coma inducido, se encuentra “con asistencia respiratoria” y que “el riesgo de vida es alto porque su cerebro sufrió mucho el impacto”.

Devoto, de 35 años, fue embestido la madrugada del miércoles en la Avenida Beiró 3700 desde atrás por un Volkswagen (VW) Gol de color gris, que conducía Ivanovich, quien se dio a la fuga. Minutos después, el hombre chocó a otro automóvil en las avenidas Beiró y Nazca, a siete cuadras del incidente previo, y fue detenido por personal de la Comisaría Vecinal 15-C.

El test de alcoholemia realizado allí reportó que tenía 2,14 gramos de alcohol por litro de sangre, cuando lo permitido es 0,5.