Declaró el médico clínico que atendió a Maradona y negó haber cometido delito

Di Spagna declaró en la Fiscalía General de San Isidro ante los fiscales Cosme Iribarren, Patricio Ferrari y Laura Capra, en el marco de la causa en la que se investiga un presunto "homicidio con dolo eventual" de Maradona.

"Negó los cargos. Dijo que no tuvo ninguna responsabilidad en la muerte de Maradona y que todo lo referente a la internación domiciliaria lo manejaba la médica Forlini", señaló una fuente, quien reveló además que Di Spagna y sus defensores, Facundo Perelli y Manuel Barros, incluso aportaron a la causa unos audios de WhatsApp en los que la propia Forlini daba cuenta que era ella quien "ordenaba todo" y en los que le dijo que no vuelva a concurrir a la casa del barrio San Andrés de Tigre, donde sólo pudo ver al paciente en una oportunidad, el 12 de noviembre, ya que el 18 concurrió, pero no dejaron que lo vea.

Di Spagna incluso mencionó que la persona que le comunicó en forma directa que Diego no quería ser atendido ese día, una semana antes de su muerte, fue el principal imputado, el neurocirujano y médico de cabecera de Maradona, Leopoldo Luque.

Luque- Maradona.jpg El neurocirujano Leopoldo Luque oficiaba como médico de cabecera de Diego Maradona. Archivo

Según sus dichos, ingresó al barrio cerrado pero Luque salió de la propiedad y les dijo que el paciente no quería ser revisado. Luego, Gianinna Maradona hizo lo propio al decirle que no lo habían podido convencer a su padre.

El facultativo, de 48 años, había sido contratado para el seguimiento de la salud de Maradona en la casa de Tigre por la empresa Medidom, la tercerizada en la que la prepaga Swiss Medical había delegado la atención del Diez en su internación domiciliaria.

El clínico, a quien al igual que al resto de los acusados se le prohibió la salida del país, está ligado al fútbol hace varios años ya que integra el cuerpo médico del Club Atlético Huracán -resultó herido en el accidente en micro que el plantel tuvo en Venezuela en 2016- e, incluso, participó en la elaboración de los protocolos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para que vuelva la actividad futbolística en pandemia.

Los fiscales Iribarren, Ferrari y Capra le reprochan haber visto al paciente en tan solo una oportunidad y no haber hecho un adecuado control clínico de salud. En el dictamen en el que describen la conducta que se le imputa, los fiscales sostuvieron que "en particular, en su carácter de médico clínico designado para el seguimiento del tratamiento del paciente mientras se materializaba su internación domiciliaria, omitió cumplir con los deberes a su cargo ya que se abstuvo -al igual que el resto de los intervinientes- de controlar regularmente el estado de salud del paciente".

También señalaron que Di Spagna "se presentó en esa calidad sólo en dos oportunidades: el 12 de noviembre de 2020, cuando sugirió la realización de una serie de estudios (análisis de sangre y orina, ecocardiograma; placa de tórax y ecocardiograma doopler color) de los cuales nunca se aseguró de su efectiva materialización; seguimiento y/o control en su caso".

"Luego -continuaron los fiscales-, sólo concurrió el próximo 18 de noviembre avalando en su carácter de profesional de la salud una supuesta negativa del paciente a ser controlado aumentando así el riesgo en la vida de la víctima pese a su rol y considerar que era necesario el adecuado control clínico del mismo todo lo cual se representó acabadamente".

Al igual que al resto de los acusados ya indagados, en la imputación los fiscales señalaron que los ocho "ejecutaron acciones contrarias al arte de la salud y omitieron realizar los actos específicos que cada uno debía desarrollar en torno a su función, agravando el cuadro de salud de Diego Armando Maradona, colocándolo en una situación de desamparo y abandonándolo a su suerte ya que provocaron el deceso el día 25 de noviembre de 2020".

Di Spagna es el médico en el que otros imputados -en especial Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov-, descargaron responsabilidades en cuanto al cuidado de la parte clínica de Maradona; además, figuraba en el chat llamado "Tigre" donde los enfermeros reportaron los registros de sus controles, y donde surgió que en los últimos días estaba taquicárdico y edematizado.

En ese mismo chat, y ante las negativas que tenía Maradona a hacerse los controles o recibir médicos, el clínico llegó a hacer una advertencia: "Cubramos la parte legal (...) Pero si hay algún evento desfavorable, quedemos cubiertos que no se le pudo hacer el examen, ni solicitar exámenes complementarios por razones ajenas a nosotros".

Fuentes: Telam y NA.