En teoría se trataba de un depósito extra que el Banco proporcionaba al jubilado para que disponga de él en caso de necesidad. Ahora bien, ese depósito era en realidad un préstamo personal engañoso con una tasa de casi el 100% anual que se activaba en el momento en que la persona hacía uso de al menos una parte de esos fondos, según reveló el sitio Puntal de Córdoba, en su edición del miércoles.

El hecho denunciado por los jubilados impulsó a que la Defensoría del Pueblo de Río Cuarto advirtiera lo que estaba ocurriendo con los beneficiarios del ANSES residentes en esa ciudad cordobesa que cobran en el Banco Supervielle.

“Le dirijo la presente a los fines de poner en su conocimiento y requerirle que tome las medidas que sea menester en contra del Banco Supervielle, en virtud de que dicha entidad está realizando una maniobra engañosa, acreditándoles a los jubilados y pensionados que cobran sus haberes previsionales allí un monto de dinero extra (65.000 pesos), sin el consentimiento del titular de la caja de ahorro. Dicho depósito es un crédito a una tasa altísima (Costo Financiero Total:98,66 %). Si algún jubilado o pensionado que no cuente con la información necesaria retira el dinero, o aún una parte, ya toma el crédito a su nombre. Además, si decidieran no tomar el dinero y que este no aparezca acreditado en su cuenta, deben dirigirse a la entidad bancaria para solicitar la cancelación de dicha operación”, aseguró Ismael Rins, el defensor del pueblo en las notas enviadas a los distintos organismos oficiales

Las notas continúan y aseguran que la maniobra puede llevar a un comportamiento confuso: “Dicha maniobra puede perfectamente encuadrarse en lo que se conoce como publicidad engañosa, entendida como aquella que induce o puede inducir a error al destinatario de la publicidad, lo que lleva o puede llevar a desarrollar un comportamiento signado por la confusión; en este caso, se observa un ofrecimiento de un dinero disponible en la caja de ahorro con escasa información, que puede y lo hace inducir al error al jubilado o pensionado, convirtiéndolo en un contratante de un crédito a 36 cuotas con un costo anual altísimo que no podrán sostener y que insumirá gran parte de sus ingresos”, aseguró la nota. Y agregó que no se debe olvidar que la situación se da en un contexto social de crisis, en el que “la necesidad de las personas más vulnerables” juega un rol fundamental que, “evidentemente, la entidad financiera desea aprovechar con fines económicos sin la solidaridad que requiere la situación, pero además, yendo a contramano de las medidas que han sido tomadas para paliar los efectos de la crisis”.

El defensor del pueblo de Río Cuarto incentivó que se tomen medidas para modificar la situación: “Inducen al error, especialmente a los adultos mayores, poniendo en riesgo incluso los ingresos para la subsistencia. Estas acciones se suman al sinnúmero de irregularidades que realiza el propio Banco Supervielle en detrimento de los adultos mayores, por lo cual es menester que tomemos las medidas pertinentes para evitarlas”.