Denuncian persecución laboral contra canillitas

Los vendedores de diarios y revistas de Capital Federal argumentaron que la demora en estos papeles se produjo “durante los últimos 25 años” y acusaron que en muchos casos terminan perjudicando la fuente de trabajo por varios días, dañando en ocasiones las denominadas “paradas”.

“Venimos padeciendo situaciones que pueden enmarcarse dentro de la figura de persecución laboral, debido a las formas en que se llevan a cabo los procedimientos de control de permisos que la Administración debe requerir según la legislación de la Ciudad”, sentenció en un comunicado de alerta la Comisión Directiva de Sivendia, gremio encabezado por Omar Plaini que cuenta con más de 2 mil kioscos sólo en CABA y 4.800 si se suma a la Provincia de Buenos Aires.

En la misiva, aseguraron que “durante los últimos 25 años las distintas administraciones del gobierno de la Ciudad no han practicado ningún control ni han entregado a los vendedores de diarios y revistas los permisos correspondientes que deberían tener según la vigente legislación”.

Sin embargo, el escenario se endureció a partir de 2015. “Desde la asunción de Eduardo Macchiavelli en el Ministerio de Espacio Público comenzaron a sucederse operativos de control intempestivos de una rigidez e inflexibilidad impensadas, llegando al extremo del levantamiento indebido de puestos de diarios debidamente autorizados y con los permisos correspondientes en orden”, denunció la CD de Sivendia.

En ese sentido, recordaron: “Nuestra actividad se encuentra regulada dentro del marco del Decreto Ley 1.693/09, siendo el ex Ministerio de Trabajo, hoy Secretaría de Trabajo, la autoridad de aplicación en la materia, la que otorga los permisos correspondientes que cada trabajador del sector gestiona según lo establecido en la Resolución Nº 935/10”.

“El gobierno de la Ciudad no otorga ningún derecho, no es su ámbito de incumbencia y no tiene atribuciones para hacerlo. Únicamente le corresponde confirmar el lugar de emplazamiento del kiosco y entregar el permiso correspondiente, administrando el espacio público con resguardo de los derechos laborales consagrados por la legislación nacional”, dispararon los canillitas sobre la actitud del Estado, vinculada aparentemente a favorecer el libre tránsito de los peatones.

Por eso, hablaron de la responsabilidad del gobierno porteño que “no otorgó los permisos correspondientes en tiempo y forma y de acuerdo a la ley vigente”. “Este atraso en la entrega es responsabilidad de sus funcionarios. Sin embargo, paralelamente, se intima a los trabajadores gestionar dichos permisos en 72 horas en la Dirección de Usos de la Ciudad, bajo la amenaza de quitarle su lugar de trabajo, por un trámite administrativo sujeto a la burocracia propia del ente”, añadieron.

En algunos casos, desde Sivendia advirtieron que estas maniobras terminan en la remoción del puesto de diarios: “Es difícil comprender como desde la Dirección de Fiscalización de la Ciudad, sin motivos de urgencia ni notificación previa, se procede al levantamiento de escaparates, herramienta fundamental para el desarrollo de nuestra actividad”.

“Esta remoción de kioscos se llevan a cabo con grúas no preparadas para tal fin, produciendo deterioros irreparables en el espacio de trabajo de cada compañero donde se exhiben los diarios y revistas”, acusaron los canillitas.

Por eso, concluyeron: “Están afectando así dos derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Nacional: el derecho al trabajo y el derecho a informar. La actividad que desarrollamos los trabajadores canillitas es de fundamental importancia social ya que somos un eslabón fundamental de contacto entre los ciudadanos y la industria de los medios de comunicación e información”.