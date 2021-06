Embed Lo mejor que nos puede pasar es que los judíos no nos compren más carne. Que esta "amenaza" la realicen. El mundo no les quiere vender nada. Son un desastre como clientes. Se los garantizo yo, Alberto Samid, El Rey de la Carne.https://t.co/U4ukexSuxl — Alberto Samid (@soyalbertosamid) June 14, 2021

Fue en respuesta a los dichos de la embajadora de Israel en Argentina, Galit Ronen, quien -durante una charla con el Colegio de Abogados de La Plata- expresó que "no puede ser que cada vez que le da ganas a la Argentina, Israel se queda sin carne".

Las declaraciones de Ronen están vinculadas al cepo exportador a la carne impuesto por el gobierno nacional y que interrumpió el intercambio comercial con Israel. En ese sentido, la diplomática había anticipado que "si no podemos saber que nos van a vender carne de forma regular vamos a buscar otros lugares".

Horas más tarde de conocerse las expresiones de Samid, el abogado Jorge Monastersky anunció en su cuenta de Twitter: "Realicé la denuncia penal para que se investigue a Alberto Samid por sus dichos. Ley 23592. Art. 3" y añadió que "el detalle no menor es que las personas con detención domiciliaria tienen que cumplir reglas de conducta y no cometer nuevos delitos para mantenerla. La conveniencia cuando esto no ocurre puede ser la revocación del beneficio".

Embed Recién realicé la denuncia penal para que se investigue a Alberto Samid por sus dichos. Ley 23592. Art. 3 pic.twitter.com/Bic5DDNdLO — Dr.Jorge Monastersky (@jorgemonasOK) June 15, 2021

Cabe recordar que Samid fue condenado a cuatro años de cárcel por ser considerado integrante de una asociación ilícita que evadió impuestos en sus frigoríficos durante la década del 90, y que -por sus problemas de salud- goza del beneficio de la prisión domiciliaria con el uso de tobillera electrónica.

Mientras ocurre este ida y vuelta en las redes y en los Tribunales, Israel avanza en la posibilidad de aumentar la faena kosher en plantas de Paraguay y Uruguay, si es que no se levanta el cepo que impide que la carne argentina vuelva a llegar a ese país.