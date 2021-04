Las profesoras despedidas por adherir a la medida de fuerza son Mariana Sampaiño y Violeta Sznaider, quienes trabajan en la institución desde hace más de una década y el viernes pasado se enteraron que habían sido desvinculadas del colegio antes de dar clases.

"El viernes me disponía a dictar clase y fui frenada en la puerta del colegio, donde me comunicaron que estaba despedida por decisión institucional y sin causa aparente. Desde febrero doy clases presenciales en un contexto muy difícil. El miércoles no me presenté porque adherí al paro ya que entendí que la situación es extrema", explicó Sampaiño.

"Me enteré del despido porque tengo las cuentas de la escuela bloqueadas desde el jueves, como Mariana. Nadie se comunicó conmigo, pero a otros docentes les señalaron que estaba cesanteada. Es una situación angustiante y de incertidumbre", afirmó Sznaider.

En tanto, el delegado gremial del colegio ORT, Sacha Unamuno, que forma parte del sindicato UTE-Ctera, aseguró que los trabajadores dictan clases presenciales desde comienzos de año y organizan con la dirección "la presencialidad más cuidada posible en un contexto de elevado riesgo y con una muy alta cantidad de casos, por lo que es muy importante preservar la salud y pasar unos días a la virtualidad".

despido docentes.JPG Despiden a dos docentes del colegio ORT por adherir a paro

"En esa escuela se garantizó con éxito la continuidad pedagógica de manera remota. Ningún docente de la secundaria fue vacunado hasta este momento. Ese fue el reclamo, con el que se puede o no estar de acuerdo, pero es grave despedir", dijo Unamuno.

Además, el delegado gremial del colegio ORT relató todo el episodio de las profesoras cesanteadas, más el antecedente de otros 10 despidos de hace dos años, a través de un hilo de Twitter.

"Volvemos a insistir que no queremos una pedagogía del miedo, que rechazamos estas acciones, y que reincorporen a Mariana y Violeta ya", posteó Unamuno y el mensaje fue retuiteado por el propio presidente Alberto Fernández.

El reclamo de no presencialidad y vacunación para los docentes había sido formulado por la mayoría de los sindicatos del sector, ya que la semana pasada en el AMBA la relación de casos por coronavirus era un 120 por ciento más elevada que lo previsto, y la ocupación de camas había llegado a un punto de riesgo.

Los sindicatos docentes Sadop, AMET, Camyp, Ademys y UTE-Ctera convocaron a un paro en el distrito en rechazo a la decisión de Rodríguez Larreta de mantener las clases presenciales a partir del polémico fallo de la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad que ignoró el DNU 241/2021 emitido por el Ejecutivo Nacional.