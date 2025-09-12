Causa Cuadernos: rechazaron que los empresarios paguen para evitar el juicio

“No hay precio que se pueda poner al daño institucional que se han causado; en esta fiscalía no se vende impunidad”, expresó la fiscal durante la audiencia que se desarrolló este viernes ante el Tribunal Oral Federal 7.

"La corrupción se juzga"

Al rechazar el pedido de reparación, sostuvo: “La corrupción se juzga” y “la honra no se paga” y se opuso “al mercado de impunidad que impone el que puede pagar”.

Previamente, se había expresado en la misma sintonía el titular de la Unidad de Información Fiscal (UIF), Paul Starc. El funcionario advirtió que aceptar esas propuestas significaría “mercantilizar la corrupción” y habilitar la impunidad de quienes detentan poder económico.

Mas de 40 empresarios ofrecen pagar para evitar ser juzgados

Más de 40 ejecutivos acusados en el expediente habían ofrecido pagos y hasta bienes para evitar el juicio oral y público. Incluso uno de ellos ofreció un departamento en Miami y un barco.

La fecha de juicio oral está fijada desde el año pasado. En este 2025, además se convocó a la audiencia ordenatoria a realizarse el 24 de septiembre, que es la antesala al debate.

La audiencia la fijó el TOF 7 integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Cañero y Germán Castelli, por pedido de la fiscal general Fabiana León.

En toda la investigación hay 26 calificaciones jurídicas, respecto al rol ocupado por cada uno de los acusados. Pero también, se señaló la totalidad de hechos investigados que asciende a 540. La principal acusada es Cristina Fernández de Kirchner, procesada como jefa de la asociación ilícita.