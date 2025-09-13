La Noche de la Pizza arranca con una fiesta en el Obelisco

Un equipo de diez maestros pizzeros trabajará en vivo con dos hornos eléctricos de cinta continua instalados en un camión autosustentable de 15 metros. Para lograr la producción se utilizarán 125 kilos de harina, 150 de muzzarella y 50 de salsa de tomate, en una logística diseñada para sorprender a vecinos y turistas.

La iniciativa servirá como antesala de la 42ª edición de “La Noche de la Pizza y la Empanada®”, que se celebrará al día siguiente en todo el país. Miles de locales adheridos ofrecerán promociones especiales, entre ellas descuentos del 50% en pizzas y 3x2 en empanadas.

El evento también tendrá un costado solidario: al finalizar la degustación, APYCE donará 250 pizzas al Comedor Los Piletones de la Fundación Margarita Barrientos y otras 250 al personal del SAME.