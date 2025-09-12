Revelaron qué hacía Susana Giménez todos los lunes: "Pasaba por una inmobiliaria y..."

"Hay un dato, sobre todo, de la vida de Susana que los va a sorprender muchísimo", anunció Sebastián Wainraich, conductor de Vuelta y media, por Urbana Play, al repasar el posible contenido que incluiría la serie dedicada a una de las divas máximas del mundo del espectáculo local. "Primero, contemos que es maestra de escuela primaria, cosa que yo no sabía...".

"Trabajó como secretaria, gastaba poca plata, se probó como modelo publicitaria. Tiene un Récord Ginnes por las 32.000.000 de cartas que recibió en 1996, por El juego del millón (uno de los segmentos de su recordado programa, Hola Susana). El éxito descomunal de Susana hizo que uen un código postal único, para organizar las 2 toneladas de correspondencia que recibía a diario".

"Bueno, después los romances de Susana... Héctor Caballero, productor teatral, Carlos Monzón, con quien tuvieron una relación y se conocieron en la película La Mary. Su relación con Humberto Roviralta y el famoso cenicero que le lanzó. Con Ricardo Darín salió varios años y era 9 años menor. Y después, Susana fue testigo del casamiento de Ricardo o algo por el estilo. Tuvo un affair secreto con Cacho Castaña. El mito dice que cacho se escapó en un baúl porque estaba Monzón. Tuvo un amor breve con Sergio Denis. Y, con el tiempo, se hicieron grandes amigos. Y por último, un gran amor con Corcho Rodríguez", recordó al aire, Wainraich.

LOS DATOS NO CONOCIDOS DE SUSANA

"Es una biografía autorizada por Susana. Dijo que se quiere sentar con los guionistas, a charlar, a contarle cosas... Estaba pensando en quien puede hacer de Susana, considerando que varias actrices ya la interpretaron en otras ficciones. Carla Peterson podría ser una buena Susana. Para armar quilombo, que Alfano (Graciela) haga de Susana", propusieron en el programa radial. Para luego, ya si adentrarse en el dato revelador, sobre lo que cosechó y sembró Giménez, en su pasado.

"Susana hizo muchos éxitos... La mujer del año, Sugar (son algunos de los espectáculos teatrales más recientes en los que se lució) pero en los años 80, había algo puntual que hacía todos los lunes. Ese día no había función, pero si de martes a domingos. Y si te va bien, de martes a domingos, es mucha plata. ¿Por dónde pasaba Susana todos los lunes? Se compraba un departamento por semana", contó Wainraich.