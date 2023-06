A principios de 2022 había sido denunciado ante la Justicia por sus vecinos tras protagonizar un violento episodio en el que habría efectuado un disparo de arma de fuego, seguido de amenazas de muerte.

En ese momento, se presentó ante la Fiscalía 9 de General Rodríguez para una audiencia y, tras negarse a declarar, habló ante la prensa y hasta interpretó un adelanto de una canción, en la que habla de su estado ante la repentina fama.

El trapero fue acusado, en ese momento, de haber atacado a un vecino del barrio Bicentenario, de General Rodríguez. Primero, señaló al joven por tener la intención de robar la propiedad donde ahora solo vive su madre; tras el episodio, fue denunciado por amenazas y uso de arma de fuego.

l-gante-01.jpg L-Gante ya tuvo varios problemas con la Justicia, en algunos de ellos por exhibir o portar armas. Archivo.

Al declarar, en febrero de 2022, el cantante -de 23 años- se quejó de la “payasada” de la causa. “Me están mirando casi dos millones de personas las historias de Instagram, así que me enfoco en mi carrera”, dijo, y cantó una líneas de un tema que estaba a punto de lanzar: “Nosotros lo hacemos cerrando. Los gatos la cuentan. Los giles comen tan tan tan. Me critican por ser de abajo, de perfil bajo. Yo no me atajo y me pongo a volar”.

En octubre del año pasado Valenzuela mantuvo una fuerte discusión con agentes de la Policía. Sucedió cuando el cantante regresaba a su casa en su auto junto a unos amigos, luego de presenciar el show que había brindando Daddy Yankee en la cancha de Vélez Sarsfield. Al llegar a la cabina del peaje de la autopista Ricchieri ocurrió el violento episodio.

La secuencia completa puede observarse en un video al que accedió Teleshow, que fue grabado por el celular por uno de los amigos de L-Gante, quien iba sentado en el asiento del acompañante.

“¡Bajá Elián, bajá!”, le grita un policía al músico en reiteradas oportunidades. En un momento de la filmación se observa cómo uno de los agentes lo señala con una mano mientras que en la otra, colocada sobre el pecho, tendría un arma.

“¡Guarda el fierro, salame! Bajo del auto, ¿pero qué me venís a apuntar?”, dice Valenzuela apenas desciende del vehículo. “¡No me apuntes, no me toques!”, agrega, en medio de forcejeos con los policías.

Fuertes imágenes de L-Gante siendo detenido en un peaje por .mp4

“¿Por qué me apunta con el fierro?”, vuelve a cuestionar L-Gante. Uno de los uniformados le pregunta si sabía que venía manejando a mucha velocidad por la autopista: “¿Sabés a cuánto venías?”. El artista responde: “A 100. ¿Cuánto da la calle?”.

Por unos segundos más sigue la discusión y los empujones. “¿Te hacés el policía, bobo, chup... pija? Vos sos policía, fijate cómo actúas de policía. Venís a patear el auto, pedazo de envidioso, gordo logi”, grita el cantante, furioso

Por último en noviembre del años pasado L-Gante fue denunciado penalmente por "fomentar en la vía pública pruebas de destreza con un vehículo". La denuncia fue realizada por el director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Pablo Martínez Carignano.

"Otra vez L-Gante es (mala) noticia, con este video. Después de la muerte del #Noba, hablamos varias veces con su manager, Maxi El Brother, y le propusimos armar un festival en memoria del pibe en el que se les diera a todos los chicos un mensaje de cuidado por la vida", publicó este domingo Martínez Carignano en su cuenta oficial de Twitter, junto a un video del cantante filmado asomado en un vehículo, mientras acompaña y festeja a un grupo de motoqueros, algunos sin casco, que hacen "willys" (elevar la moto y dejarla en una rueda), difundido este domingo por el canal TN.

"Por estos hechos, tomamos la decisión de denunciar penalmente a Elián Valenzuela por el delito previsto en el Art. 193 bis del Código Penal, consistente en fomentar en la vía pública pruebas de destreza con un vehículo. Ahora deberá responder ante la Justicia", añade en el hilo el funcionario nacional.

L-Gante protagonizó el video citado por el titular de la ANSV este domingo por la mañana, cuando "siguió de fiesta con sus amigos" tras haber cerrado ayer el festival de música Primavera Sound.