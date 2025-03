Día Mundial del Síndrome de Down: invitan a concientizar y derribar prejuicios

La celebración fue dispuesta con la finalidad de generar conciencia en la sociedad acerca de esta condición y enfatizar la inclusión social.

En la Argentina, la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) organiza una serie de actividades para conmemorar esta fecha con el objetivo de promover una mirada más inclusiva y respetuosa.

Este año, el objetivo de la campaña de la asociación se centró en el lema “Hacé foco en las personas”, que invita a dejar atrás los prejuicios y los estereotipos para centrarse en la persona como individuo, más allá de su diagnóstico.

A lo largo de este día, se desplegarán una serie de acciones, desde charlas de visibilidad hasta participación en eventos internacionales, todas orientadas a concientizar sobre la autonomía y los derechos de las personas con síndrome de Down.

El acceso adecuado a la atención de la salud, a los programas de intervención temprana y a la enseñanza inclusiva, así como la investigación adecuada, son vitales para el crecimiento y el desarrollo de las personas con Síndrome de Down.

El Síndrome de Down no es una enfermedad y, por lo tanto, no requiere ningún tratamiento médico en cuanto tal. Además, al desconocerse las causas subyacentes de esta alteración genética, resulta imposible conocer cómo prevenirlo.

La salud de los niños con Síndrome de Down no tiene por qué diferenciarse en nada a la de cualquier otro niño, de esta forma, en muchos de los casos su buena o mala salud no guarda ninguna relación con su trisomía. Por lo tanto, podemos tener niños sanos con síndrome de Down, es decir, que no presentan enfermedad alguna.

Sin embargo, hay niños con Síndrome de Down con patologías asociadas. Son complicaciones de salud relacionadas con su alteración genética: cardiopatías congénitas, hipertensión pulmonar, problemas auditivos o visuales, anomalías intestinales, neurológicas, endocrinas, entre otras. Estas situaciones requieren cuidados específicos y sobre todo un adecuado seguimiento desde el nacimiento.

Por otro lado, los bebés con Síndrome de Down pueden tomar más tiempo para aprender a sentarse, caminar y hablar. Algunos niños con Síndrome de Down también pueden tener problemas con su comportamiento.

Una persona con Síndrome de Down puede tener diferentes tipos de problemas de salud. Algunas de las alteraciones médicas más frecuentes son:

Del corazón.

En la sangre.

Inmunológicas.

En el sistema digestivo.

En las hormonas, que son sustancias que controlan el funcionamiento del cuerpo.

Respiratorias.

En las articulaciones de los huesos.

De la visión y audición.

En la piel.

Los derechos de las personas con Síndrome de Down

Las personas con Síndrome de Down deben gozar de los mismos beneficios y privilegios que la mayoría de las personas en la sociedad actual. Su derecho a la igualdad, oportunidad y felicidad plena es inalienable.

Para la Organización de las Naciones Unidas, el Día Mundial del Síndrome de Down forma parte de la Agenda 2030, como parte del plan de acción sostenible para proteger a estas personas contra cualquier tipo de abuso, atropello o discriminación.

Su valor y contribución para la humanidad no debe ser inferior a pesar de su discapacidad, ya que con trabajo, atención y ayuda las personas con Síndrome de Down pueden ser incorporadas a la vida social, desempeñando múltiples actividades.