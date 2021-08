Dyhzy, hijo de Alberto Fernández, mostro su DNI no binario

Embed

El hijo del Presidente había advertido en julio pasado que iba a solicitar el cambio de DNI, luego de que el Gobierno nacional oficializara la incorporación de la opción no binario en el Documento Nacional de Identidad y el Pasaporte.

Fue entonces cuando Estanislao anunció que iniciaría el cambio a DNI no binario. "No me considero hombre, me considero persona no binaria", había dicho Dyhzy en un vivo de Instagram.

El Gobierno oficializó por decreto el pasado 21 de julio la posibilidad de que las personas que no se reconocen dentro del sistema binario femenino/masculino puedan identificarse de esa manera con la letra "X" como tercera alternativa.

Alberto Fernández presentó el nuevo DNI no binario

Según detalla la nueva normativa, la “X” comprende las siguientes acepciones: "no binaria, indeterminada, no especificada, indefinida, no informada, autopercibida, no consignada; u otra acepción con la que pudiera identificarse la persona que no se sienta comprendida en el binomio masculino/femenino".