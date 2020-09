El Auto Fantástico, la inspiración futurista de la década de 1980

Aquel fantástico Pontiac Firebird Trans AM 1982, de Knigh Industries Two Thousand ,era destinado a la lucha contra el mal y contaba con una tecnología que hoy, treinta años después, ya no sorprende.

Es que en 1982 Michael Knight contaba con un reloj pulsera inteligente (como hoy se compra por Amazon o en cualquier comercio especializado) que permitía darle órdenes a KITT, dotado con inteligencia artificial capaz de tomar decisiones propias por más allá de su conductor.

La carrocería de KITT estaba revestida por un material molecular que lo volvía indestructible al ataque de proyectiles, salvo en una oportunidad en el que el auto fantástico fue vulnerado por un ataque que le permitió renovarse y volver más fuerte y equipado para luchar contra la injusticia.

Al comienzo de la serie, el auto tenía voz propia y con el avance de los capítulos se le agregó un sistema aerodinámico que permitía convertir a KITT casi en un auto de Fórmula 1. Para personificar a KiTT se modificó la trompa del Pontiac con una luz parpadeante que se movía cuando KITT se comunicaba.

El volante tenía un exclusivo diseño inspirado en un avión, en forma de U, totalmente diferente de los circulares de los autos normales.

El interior de KITT en los primeros capítulos de 1980. El interior de KITT en los primeros capítulos de 1980.

Para la serie original se utilizaron cuatro autos del mismo modelo: uno para acrobacais con saltos, otro para acrobacias en el sueldo, el que era conducido por Michael y el que tenía mando a distancia.

Mientras el mundo de los superhéroe tiene a sus villanos, KITT tuvo su antítesis con KARR, un auto que al momento de la activación de su computadora se volvió inestable y peligroso. Otro de los enemigos fue Goliath, un camión dotado con el mismo blindaje de KITT.

El auto de base de KITT era un Pontiac Firebird Trans AM de tercera generación, equipado con un motor V8 Chevrolet LU5 de 5 litros Y 165 CV de potencia. El modelo tenìa caja automática de 3 velocidades TH200C.

La tecnología de KITT le permitía estacionarse sin intervención humana, tecnología que hoy está disponible en muchos modelos de casi todas las marcas de autos.

Elon Musk, CEO de Tesla (productora de los autos eléctricos más desarrollados del mundo) y de la empresa aeroespacial SpaceX, afirmó en su momento que sus coches tendrían inteligencia artificial similar a la de KITT y lo cumpliò, ya que fue el primero en ofrecer vehículos que se manejan solos.

El salto al siglo XXI

Después de su éxito en la década de 1980, la serie regresó en 2008 y KITT fue un Ford Mustang Shelby GT500KR con versión Hero como base y Attack para las escenas veloces. Para éste último la transformación se daba con la tencología airride (suspensión neumática para levantar o bajar el auto) y equipamiento especializado.

Su antagónico KARR estaba instalado en un Ford Mustang Shelby Cobra GT500 R.

En junio de 2015, después de diferentes estafas con imitaciones al Pontiac Firebird Trans AM 1982, se ofreció uno de los KITT originales, que incluía un certificado de autenticidad de Universal City Studios (productora de la serie). El precio base fue de 300 mil dólares.

Por un poco más de la mitad, 152.600 dólares. un coleccionista se quedó con una réplica subastada en 2014 por Hasselhoff cuyó precio base fue de 15 mil dólares.