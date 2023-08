El gremio Comercio convocó a las cámaras para reabrir paritaria

El sindicato que lidera Armando Cavalieri, va a plantear una actualización en los haberes de sus afiliados, y de esta forma no perder su poder adquisitivo ante la inflación.

Los dirigentes sindicales se plantean la necesidad de adelantar la discusión de la paritaria antes las cámaras empresariales para comenzar a negociar de inmediato.

empleados de comercio_result.jpg Comercio pide abrir la paritaria.

La Ctera pide "urgente convocatoria" a la paritaria docente

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) solicitó la "urgente convocatoria" a la paritaria nacional docente para "recuperar el poder adquisitivo de los salarios" de los docentes.

"En los últimos días, producto de la devaluación se produjo un incremento de los precios desmedido, en los que nuevamente los sectores especuladores siguen ampliando sus ganancias a costilla de los bolsillos de las y los trabajadores", advirtió la organización en un comunicado difundido en las últimas horas

En ese marco, señalaron que "ante esta situación, los acuerdos paritarios alcanzados por lxs trabajadorxs han quedado desfasados de la realidad, al igual que los haberes de las y los docentes jubilados".

"Desde Ctera vemos la necesidad, no solo de la recomposición salarial, sino de poner un límite, con medidas económicas concretas, a aquellos que siguen multiplicando sus ganancias indiscriminadamente", indicaron también.

Y agregaron: "Por este motivo la Ctera exige al Gobierno nacional la urgente convocatoria a la Paritaria Nacional Docente para recuperar el poder adquisitivo de nuestros salarios".

El comunicado lleva la firma de Sonia Alesso, secretaria general del gremio, y Roberto Baradel, secretario general adjunto.

En declaraciones a la emisora AM 750, Alesso explicó: "Acompañamos el pedido desde la CTA de la suma fija para los trabajadores conveniados y para los jubilados, y para los distintos planes sociales y también desde Ctera lo que estamos planteando es la necesidad de adelantar la paritaria que estaba prevista para septiembre y poder adelantar la discusión para agosto teniendo en cuenta esta devaluación".

"Esto debe ser de manera urgente porque ya hoy los trabajadores y las trabajadoras empezamos a sentir los efectos de la devaluación y del aumento indiscriminado de precios y esto se da hoy en la canasta alimentaria de los docentes, de ahí la necesidad de adelantar la paritaria a este mes y poder discutir la mejora del salario cuando antes", remarcó.

Consultada acerca de las propuestas electorales del candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, de implementar un sistema de vouchers para la educación y de cerrar ministerios, Alesso apuntó: "Me parece que lo que hay que hacer es explicar qué significan las escuelas voucher, una propuesta que fracasó en todos los lugares del mundo donde se aplicó".

En ese sentido, dijo que lo que plantea el candidato ultraliberal "es un imposible, genera expectativa en la gente, pero explica muy poco, no dice dónde se aplicó eso" y señaló que "en Chile y en Nicaragua fracasó ese programa porque no solo que no mejoraron la calidad de la educación sino que fragmentaron la educación y en esos países las familias pobres fueron las más perjudicadas".

"Lo que hay que decir claramente es que si se quiere mejorar la educación, hay que invertir más en educación. No hay que cerrar el Conicet, hay que invertir mucho más en ciencia, técnica y tecnología. La educación, la ciencia y tecnología son los pilares del mundo desarrollado. Si queremos una Argentina con desarrollo, una Argentina grande con inclusión social, tenemos que invertir en educación pública, no es un gasto, es una inversión", opinó Alesso finalmente.