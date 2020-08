El hisopado de Carlos Menem dio negativo a pesar de que Zulema y Zulemita tienen coronavirus

El análisis al ex presidente de la Nación confirmó que no padece la enfermedad. Fue practicado luego de su hija y su ex exposa, Zulemita y Zulema Yoma, dieran positivo.

Carlos Saúl Menem fue sometido a un hisopado por coronavirus y el resultado fue negativo. El ex presidente de la Nación debió ser testeado luego de que su hija y su ex mujer, Zulemita y Zulema Yoma dieran positivo de la enfermedad, aunque no presentan síntomas y se encuentran bien de salud.