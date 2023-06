El mejor restaurante del mundo está en Latinoamérica: enterate cuál es

Es la primera vez que un restaurante latinoamericano ocupa el primer lugar del prestigioso ranking culinario. El año pasado "Central" ocupó el segundo lugar, por detrás del restaurante danés "Geranium" de Copenhague, Dinamarca.

El restaurante "Central" se consagró como el nuevo mejor del mundo

Abierto casi hace 15 años, el restaurante del chef Virgilio Martínez y su esposa Pía León ofrece un menú donde cada plato "representa una zona específica del país: desde 15 metros bajo el océano Pacífico hasta 4.200 metros en los Andes", destacaron los organizadores de "The World's 50 Best Restaurants".

"Muchas gracias para todos los que están acá, a todas las personas que nos apoyan, a la gente que está lejos, a mis colegas y mentores. [...] Queremos dar consistencia y credibilidad a esta industria, por Sudamérica y por Perú. Esto no es acerca de ser el número 1, no es acerca de la competición, no es acerca de ser el mejor. Es sobre lo que hacemos todos los días, amar lo que hacemos", afirmó Virgilio Martínez en su discurso consagratorio.

El chef peruano Virgilio Martínez

Otros tres restaurantes de Lima llegaron a la lista de los 50 Mejores: "Maido" en el No. 6, "Kjolle" en el No. 28 y "Mayta" en el No. 47.

El restaurante argentino mejor ubicado fue "Don Julio" (Bueno Aires), que se encuentra en el puesto 19 del ranking. La parrilla argentina hace 5 años que se destaca en el "The World's 50 Best Restaurants" y también en su edición regional, "Latin America's 50 Best Restaurants" en donde llegó a lo más alto en 2020, el número 1.

Los 50 mejores restaurantes del mundo 2023

El top 50 de este año incluye restaurantes de 24 territorios en los cinco continentes, con 12 restaurantes ingresando a la lista de los 50 mejores por primera vez.

A los restaurantes se les permite llevarse el premio principal solo una vez, luego de lo cual ingresan en un programa separado "Lo mejor de lo mejor". Los miembros de ese grupo de élite incluyen a "Geranium" y "Noma" en Copenhague, así como a "Eleven Madison Park" de Nueva York, "The Fat Duck" cerca de Londres, "Osteria Francescana" en Módena, Italia, y "Mirazur" en Menton, Francia. "Central" pasará al Best of the Best el próximo año.

La parrilla argentina Don Julio, entre los 20 mejores restaurantes del mundo 2023

1. Central (Lima, Perú) – Mejor Restaurante de Sudamérica

2. Disfrutar (Barcelona, España) – Mejor Restaurante de Europa

3. Diverxo (Madrid, España)

4. Asador Etxebarri (Atxondo, España)

5. Alchemist (Copenhague, Dinamarca)

6. Maido (Lima, Perú)

7. Lido 84 (Gardone Riviera, Italia)

8. Atomix (Nueva York) – Highest Climber, Best Restaurant en América del Norte

9. Quintonil (Ciudad de México, México)

10. Nuevo: Table by Bruno Verjus (París, Francia) – Nueva entrada más alta

11. Nuevo: Trèsind Studio (Dubai, EAU) – Mejor restaurante de Oriente Medio y África

12. A Casa do Porco (São Paulo, Brasil)

13. Pujol (Ciudad de México, México)

14. Odette (Singapur) – Mejor restaurante de Asia y Chef's Choice: Julien Royer

15. Nuevo: Le Du (Bangkok, Tailandia)

16. Reale (Castel di Sangro, Italia)

17. Nuevo: Gaggan Anand (Bangkok, Tailandia)

18. Steirereck (Viena, Austria)

19. Don Julio (Buenos Aires, Argentina)

20. Quique Dacosta (Dénia, España)

21. Den (Tokio, Japón)

22. Elkano (Getaria, España)

23. Nuevo: Kol (Londres, Inglaterra)

24. Septime (París, Francia)

25. Belcanto (Lisboa, Portugal)

26. Schloss Schauenstein (Fürstenau, Suiza)

27. Florilège (Tokio, Japón)

28. Nuevo: Kjolle (Lima, Perú)

29. Boragó (Santiago, Chile)

30. Frantzén (Estocolmo, Suecia)

31. Mugaritz (San Sebastián, España)

32. Hiša Franko (Kobarid, Eslovenia)

33. Nuevo: El Chato (Bogotá, Colombia)

34. Uliassi (Senigallia, Italia)

35. Ikoyi (Londres, Inglaterra)

36. Nuevo: Plénitude (París, Francia)

37. Nuevo: Sézanne (Tokio, Japón)

38. The Clove Club (Londres, Reino Unido)

39. The Jane (Amberes, Bélgica)

40. Restaurant Tim Raue (Berlín, Alemania)

41. Le Calandre (Rubano, Italia)

42. Piazza Duomo (Alba, Italia)

43. Leo (Bogotá, Colombia)

44. Le Bernardin (Nueva York, EE.UU.)

45 Nobelhart & Schmutzig (Berlín, Alemania)

46. Nuevo: Orfali Bros (Dubai, Emiratos Árabes Unidos)

47. Mayta (Lima, Perú)

48. Nuevo: La Grenouillère (La Madelaine-sous-Montreuil, Francia)

49. Nuevo: Rosetta (Ciudad de México, México)

50. El Presidente (Hong Kong)