Campeonato Federal del Asado: quién fue elegido mejor parrillero del país

El campeonato se llevó a cabo sobre la Avenida de 9 de Julio, entre Corrientes y Avenida de Mayo. Con el feriado extra largo, miles de personas se acercaron para observar el evento y degustar uno de los platos más tradicionales del país. Al cabo, los finalistas de esta edición fueron los representantes de Entre Ríos, San Juan, Buenos Aires, Formosa, Chaco y Salta.

Caballero, de 32 años, ganó la competencia y se quedó con el título de mejor parrillero de la Argentina. El formoseño, que desde pequeño dio sus primeros pasos en la gastronomía, ayudando a sus padres Bety y Mingo en la elaboración de panificados y comidas típicas para vender, trabaja actualmente en su emprendimiento Madretierra Gourmet.

“El orgullo que me provoca representar a Formosa en este prestigioso torneo no me entra en el pecho. Llego ansioso y con el corazón en la mano, para entregar lo mejor de mí”, había expresado Caballero antes de consagrarse en el Campeonato Federal del Asado, donde sus platos iniciales fueron bondiola de cerdo (a punto), riñones -también a punto- y un lomo de surubí (como plato regional elegido). En el cierre, cocinó tira de asado, chorizo y morcilla, y medialuna de vacío, todos sacados en su punto.

Ese fue el cierre de una competencia que comenzó a las 10 de la mañana en el centro porteño y tuvo como protagonistas a 24 contendientes seleccionados por la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra) CABA, a través de una convocatoria abierta. Todos ellos fueron divididos en ocho grupos, donde debieron cocinar una bondiola, en el punto de cocción que quisieran; un porción de riñones y un plato característico de su provincia, además de verduras que podían presentarse como acompañamiento de los cortes anteriores o cuarto plato.

Entre los platos característicos de la región, los cocineros de Corrientes eligieron hacer una marucha deshuesada a punto, los de Río Negro prepararon matambre de cerdo a punto, los de Tierra del Fuego cocinaron costillas de cordero jugosas y los de Formosa hicieron lomo de surubí a punto, entre otros.

asado1.jpg El Campeonato Federal del Asado se realizó a metros del Obelisco y tuvo la participación de 24 competidores de todo el país.

Uno de los jurados de la competición fue Gustavo Valsangiácomo, presidente de la Unión de la Industria Cárnica Argentina. "Lo que medimos es la presentación; el punto de cocción, que tiene que corresponder con lo que prometen en el stand, y el sabor", señaló. Y luego agregó: "Este campeonato es para mantener viva la tradición de los argentinos que se fue renovando: hoy el asado tiene algún trozo de cerdo, pollo, verduras y provoleta. Antes eran acompañamientos y se han ido imponiendo con el tiempo".

Natalia Barrionuevo, sommelier de carnes y jurado, explicó que a la hora de probar las carnes como especialista en la materia analiza "desde el campo hasta la mesa" "En mi trabajo determino calidad de la carne desde la genética del animal, la alimentación, hasta el sabor en el plato", afirmó la especialista, tras destacar que la competición "es espectacular porque podemos tener un poquito de cada provincia a metros del Obelisco".

El objetivo del Campeonato Federal del Asado, organizado por el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción porteño, es potenciar al sector gastronómico, promoviendo el desarrollo profesional de sus concursantes y difundiendo este clásico ritual argentino. Además, los pudieron votar a la mejor parrilla del Campeonato Federal del Asado, para lo cual debieron acercarse a las mesas distribuidas, escanear un código QR y votar.