El padre de Solange: "Me hubiese gustado abrazarla con vida, no en un cajón"

En diálogo con la radio Cadena Ser, Musse rememoró el pedido que hizo su hija a través de una carta cuando solicitó abrazar a su padre a sabiendas que estaba por morir. “La gente hasta el último suspiro tiene sus derechos”, reflexionó.

Musse, cuya hija de 36 años murió ayer en la ciudad de Córdoba como consecuencia de un cáncer, pudo ingresar hoy a la provincia desde Neuquén para participar del velatorio y sepelior.

“En las últimas horas tuve que contratar un abogado para que me ayude con los papeles para entrar a Córdoba y poder viajar tranquilo a despedir a mi hija y que nadie me moleste. A eso tuve que llegar después del maltrato que recibí la otra vez. Sólo venía a ver a mi hija enferma ese día y me trataron como a un delincuente”, le contó Pablo a Infobae.

Respecto al pedido que había hecho desde la cama donde recibía tratamiento Solange, señaló: “No alcancé a cumplir el deseo de mi hija que era abrazarla y estar con ella".

Musse, quien reside en la localidad neuquina de Plottier, emprendió el sábado pasado un viaje en su automóvil para ver a su hija, pero al llegar a la localidad cordobesa de Huinca Renancó, en el límite con La Pampa, un operativo sanitario y policial le impidió el ingreso porque, según los agentes, no les constaba que tuviera un hisopado negativo de coronavirus.

El hombre fue obligado a regresar a Neuquén escoltado por varios patrulleros policiales y posteriormente se conoció que un hisopado que le habían realizado en el control sanitario de Huinca Renancó dio negativo.

En tanto, su hija sufrió una descompensación ayer a la mañana, fue derivada al sanatorio Allende, de la ciudad de Córdoba, donde murió a poco de ingresar.

El coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Córdoba, Claudio Vignetta, se había manifestado “muy sentido” por el deceso de la mujer y aseguró que lo que hicieron las autoridades sanitarias fue “cumplir con el protocolo de ingreso”a Córdoba que necesita un certificado de hisopado negativo.

Ayer, para que el hombre y su cuñada Paola Oviedo pudieran transitar desde Neuquén e ingresar a Córdoba sin inconvenientes, el juez federal Ricardo Bustos Fierro emitió una resolución que los habilitó a circular por las rutas provinciales y nacionales de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Córdoba.

ADEMÁS:

Con 65 nuevas muertes ya son 6.795 los fallecidos por coronavirus

Se probará vacuna china experimental con voluntarios argentinos