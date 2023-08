El refugio que hace 20 años se ocupa de animales abandonados

En las afueras de Burzaco, Gisela decidió ambientar su casa para llevar adelante este proyecto. “Durante el día, los animales están libres en el campo y, de noche, vuelven a los caniles amplios; ya sea por una cuestión de seguridad o para que no se escapen”, le cuenta a Popular. Junto con un grupo de voluntarias, se encarga de diversas labores, entre ellas alimentarlos, llevarlos a castrar, curarles diversas heridas y realizar consultas en veterinarias de la zona.

“Siempre salimos a buscar animales en los lugares más necesitados o ayudamos a quienes no tienen los medios necesarios para castrarlos”, comenta Gisela sobre su tarea. Y continúa en su relato: “Si no lo hago yo u otra gente, los perros terminan sufriendo y muriéndose. Muchas veces pienso que no puedo seguir rescatándolos de la calle, pero cómo hago para hacer de cuenta que no los vi. Tengo que agarrarlos. Después veo cómo los curo y les doy de comer”.

Tanto Gisela como sus voluntarias advierten que en el Conurbano “hay mucho abandono y maltrato de animales”. Y los números lo confirman: según datos del Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires publicados meses atrás, la cantidad de perros en situación de calle supera los seis millones en territorio bonaerense. A nivel nacional, la situación es aún más alarmante, ya que la cifra se encuentra por encima de los 20 millones.

Más allá de los perros, en Fundación Vida Animal también rescatan y recuperan caballos en estado de abandono. “Me ha pasado de abrir el portón de casa y encontrarme con un caballo que agonizaba. Varias veces nos ocurrió lo mismo con cachorros. Y hasta hace pocos meses teníamos un carpincho que recuperamos de las últimas inundaciones”, recuerda la encargada del espacio.

Un punto clave para este proyecto es el proceso de adopción. De eso se encarga Romina Perazzo, quien también está al frente de las redes sociales del grupo. “Cuando son cachorros, les pedimos a las personas que tengan el compromiso de castrarlos cuando cumplan seis meses. También, les solicitamos que les pongan chapita identificatoria y vivan en un lugar donde no exista la posibilidad de que se escapen”, explica a Popular.

“A través del formulario que nos completan, necesitamos saber a qué se dedican, cuánto tiempo va a pasar solo el animal, si tiene los medios necesarios para mantenerlo y si podrán hacerse cargo en caso de que se enferme. Son preguntas básicas para tener la tranquilidad de que el animal va a estar bien. No queremos que lo abandonen por nada del mundo”, agrega.

En Fundación Vida Animal, Nicolás adoptó a Gutiérrez, un galgo de casi tres años. "Toda la vida tuve perros y hace rato que venía con ganas de adoptar una. Tardé un poco más de lo que hubiese querido desde el deseo, porque necesitaba primero acomodar algunas cosas. Tener un perro te cambia la vida para bien, pero también es una responsabilidad y hay que estar seguro a la hora de tomar la decisión", comenta a Popular.

gutierrez.jpeg Gutiérrez, el perro de tres años adoptado por Nicolás en Fundación Vida Animal.

"Lleva tiempo, porque hay que sacarlo y atenderlo, pero para los que somos 'perreros', no hay como el amor que te dan. La adopción es un camino de ida: cuando descubrís todo lo que hacen de corazón y a pulmón en los refugios y lo que sufren los perros que están en las calles, nunca más vas a comprar uno", destaca.

Romina expresa que reciben “un montón de consultas” para adoptar animales, aunque “no son muchos los formularios que se aprueban”. Y aclara en ese sentido: “Nos preguntan por los perros que son de raza, aunque las consultas bajan cuando con los mestizos, viejitos o negros. Prefieren un perro de color blanco. Lamentablemente, mucha gente elige por eso. Son muy pocos los que quiere adoptar un perro viejito para darle los últimos años de vida en un hogar”.

A la espera de recibir algún tipo de ayuda para alimentar a los animales que se encuentran en el refugio, y alcanzar la meta de un quirófano móvil, Gisela busca concientizar sobre la adopción. “No es lindo ver tantos perros sufriendo en la calle. Incluso, son un riesgo para la sociedad. Por eso, tratamos de que la gente se involucre y vamos a dar charlas a las escuelas. Queremos que los chicos les den ese mensaje a los padres”, concluye.