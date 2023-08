El médico que mataron en Morón fue quien le salvó la vida a Fernando Cáceres

Cruz, quien se desempeñaba como jefe del servicio de emergencias en el hospital Carrillo de Ciudadela y, según reveló su hermana, fue uno de los médicos que le salvó la vida al "Negro" Cáceres en 2009.

El médico asesinado en Morón fue quien le salvó la vida a Fe.mp4 El cirujano fue abordado por tres delincuentes que lo balearon cuando llegaba a su casa

"Estuvo como jefe de guardia ese día y entró al quirófano con él", contó Victoria, hermana de la víctima, a los medios de comunicación.

El exjugador se mostró conmovido por la muerte del médico que lo salvó cuando él había recibido un disparo en cabeza: “Ojalá encontrara palabras que no se hayan dicho sobre todo lo que está sucediendo en Argentina. Hoy, lamentablemente, le tocó a una persona que tuvo mucho que ver en mi vida. Yo estoy acá gracias a él. Le tengo un recuerdo y un agradecimiento enorme de mi parte".

Todavía shockeado, señaló: “Hablar de esto es complicadísimo porque estamos viviendo en un país donde ni él ni nadie se merece esto. Por todo lo que hizo y todo lo que era, no se merece esto. Le debo la vida a esta persona, no puede ser, y no puede ser lo que está sucediendo en el país con estas cosas”.

El Negro Cáceres no pudo evitar expresar su indignación por el hecho de inseguridad y declaró: “Mi suerte fue que estuve en manos de él. En lugar de hablar de cosas buenas estamos hablando de estas cosas, no es agradable, despertarse con una noticia así... ¿De qué valió todo lo que hizo por mí?”.

El hecho se registró alrededor de las 17 del día de ayer, en la calle Lanús al 3500, enfrente del Instituto de Enseñanza Modelo "José Manuel Estrada", de la localidad de Moreno, zona oeste del conurbano, donde la víctima retiraba pertenencias de su Fiat Cronos de color rojo estacionado en la calle.

Voceros judiciales y policiales informaron a Télam que, en esas circunstancias Cruz, fue sorprendido por tres delincuentes armados que llegaron caminando por la vereda de enfrente y que lo abordaron para exigirle su rodado.

image.png Tenía 52 años y trabajaba en el Hospital Dr. Ramón Carrillo

En esa situación, los asaltantes le efectuaron varios disparos al hombre y escaparon en el vehículo de la víctima, que quedó tendida en el lugar.

Vecinos del lugar dieron aviso de inmediato al teléfono de emergencias 911 y acudieron efectivos del Comando de Patrullas de Morón, quienes al llegar a la escena constataron el fallecimiento del médico.

Al lugar arribó posteriormente una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), mientras que los efectivos abocados al operativo hallaron minutos después el auto robado a la víctima abandonado en la esquina de Olegario Víctor Andrade y Coronel Aguirre, en la localidad vecina de Rafael Castillo, a unas 30 cuadras del lugar en donde se produjo el crimen, informaron las fuentes consultadas.

image.png Cruz fue uno de los médicos que le salvó la vida al exjugador Fernando “el Negro” Cáceres en 2009

El asesinato de Cruz fue captado por una cámara de seguridad ubicada en la mano de enfrente y permite ver cómo tres sujetos se acerca en el momento que el médico se encontraba bajando cosas de su automóvil y sin mediar resistencia recibió un disparo en la cabeza. Los delincuentes escaparon en el vehículo de la víctima, mientras algunas personas miraban la escena.

Interviene en la causa el fiscal Matías Rappazzo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 del Departamento Judicial de Morón, quien esta tarde supervisaba las tareas de los peritos en la escena del crimen.