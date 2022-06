En CABA se acaban los parquímetros y se pagará con una app

Las zonas en las que se cobrará una tarifa por estacionar, unos 3.500 espacios tarifarios, serán las mismas que con el sistema anterior en los barrios de Retiro, Monserrat, San Nicolás, San Telmo, Recoleta y Balvanera. La única diferencia es que ahora el pago se hará a través de la aplicación llamada Blinkay y saldrá 45 pesos la hora el estacionamiento.

Las modalidades de pago serán dos: prepago y pospago. De la primera manera el usuario podrá elegir la cantidad de horas que quiere estacionar el automóvil y pagar por adelantado, en cambio, en el pospago, también se señalará el tiempo deseado de estacionamiento, pero tendrá la opción de parar la sesión en cualquier momento y pagar solo el período que usó. O bien, terminar el tiempo que había seleccionado y pagar el total al final. Cabe resaltar que esta opción en un principio solo se podrá pagar con tarjeta de crédito.

SBZJGNNCPVFLLDMK5SPIGWI7GU.webp La zona resaltada es donde se cobrará el estacionamiento.

"En ambas opciones Blinkay le enviará un aviso cuando le queden cinco minutos. Además, va a tener la posibilidad de ampliar el tiempo de estacionamiento cuando quiera", explicaron desde el gobierno porteño.

Quienes no tengan la posibilidad de adecuarse al nuevo sistema, podrán abonar la tarifa en alguno de los comercios adheridos que estarán identificados con un “sticker”. Desde la Secretaría de Transporte y Obras Públicas porteña comentaron que, en su mayoría, son los mismos locales que antes vendían los cospeles y que ahora se sumaron algunos nuevos, llegando a ser más de 80 locales.

"A partir del miércoles estacionar en la Ciudad va a ser más fácil. Se terminan los cospeles, las monedas e ir hasta el auto a renovar el ticket, porque el estacionamiento se va a resolver con un solo ´click´ desde el celular", informó Felipe Miguel, jefe de Gabinete porteño.

Verificación del estacionamiento

La misma estará a cargo de los agentes de tránsito que circularán a bordo de motocicletas con cámaras que irán registrando las patentes de los autos y verificará el pago.

Es que, cuando la persona abone la tarifa, eso quedará asentado en el sistema digital, lo que hará que quede fuera de la posibilidad de recibir una multa ante la fiscalización.

Parquimetro_de_la_Ciudad_de_Cordoba_Argentina.jpg

Pero, cuando se detecte la falta de pago, el sistema dará 15 minutos de tolerancia y pasado ese tiempo, la patente será enviada al centro de procesamiento para realizar la infracción correspondiente.

Estacionamiento para vecinos

Las personas que viven dentro de la zona tarifada pueden solicitar el beneficio de estacionamiento gratuito en un radio de 300 metros de su domicilio. El registro está abierto desde el 12 de mayo y seguirá disponible para los vecinos que aún no se anotaron.

Para ello, deberán inscribirse en beneficio para residentes y contar con los siguiente requisitos: DNI o servicio con domicilio dentro de la zona tarifada, número de partida de ABL del domicilio (el beneficio aplica solo para unidades de vivienda), cédula única de identificación del vehículo (ex cédula verde) o cédula para autorizado a conducir (ex cédula azul) y no tener deuda del Impuesto de Radicación de Vehículos e Infracciones de Tránsito.