Encuentran a una abuela con Alzheimer y a su nieto, perdidos desde ayer

La mujer identificada como Claudia Van Loc acompañó a su marido José María De Vera, también de 74 años, a un consultorio odontológico en la localidad de Martínez, partido de San Isidro, y decidió esperarlo con su nieto Santiago dentro de una camioneta Ford EcoSport.

Según pudieron reconstruir investigadores policiales, en un momento la mujer que tenía prohibido manejar por su condición clínica, subió a la parte del conductor y comenzó a circular por la avenida Santa Fe, de esa localidad.

Poco después, el marido regresó y descubrió que su mujer, su nieto y el vehículo no estaban, por lo que radicó una denuncia en la comisaría 2da. de San Isidro, en la que alertó que su esposa tenía Alzheimer.

A través de las redes sociales se alertó de la desaparición de la mujer y el niño y se difundieron datos sobre la abuela y su nieto, al igual que la patente de la camioneta.

Hoy por la mañana, una vecina de Munro localizó al niño con su abuela mientras circulaba con su vehículo, tras lo cual se comunicó con los familiares de los desaparecidos, y en pocos minutos personal de la policía bonaerense encontró a Claudia y Santiago dentro del auto y en buen estado de salud en esa localidad del partido de Vicente López.

Liz, la vecina que halló a la abuela y su nieto, contó a la prensa que iba circulando por la zona y le pareció ver una camioneta como la que era buscada.

"Le cerré el paso, y la señora no entendía nada cuando me acerqué, bajó la ventanilla de la camioneta y estaba como si no hubiera pasado nada”, relató Liz.

"Le pedí las llaves y les dije que esperaran en el vehículo mientras llame a una compañera de trabajo que es mamá de una compañerita del colegio del nene”, explicó la vecina, quien luego habló con la mamá de Santiago, que finalmente avisó a la policía.