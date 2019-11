Estos acontecimientos no han hecho más que profundizar la sensación de inseguridad entre los habitantes de los barrios aledaños al enorme terreno -unas tres manzanas- ubicado en avenida Oliver y Mariano Arbel.

La falta de custodio es aprovechada por los delincuentes para desguazar las unidades. La falta de custodio es aprovechada por los delincuentes para desguazar las unidades.

Inclusive los choferes, que en ese lugar permanecieron en vigilia durante varios meses tras la suspensión del servicio, alertaron sobre esta cuestión a autoridades comunales y policiales.

Uno de los vecinos del lugar señaló que "hace más de una semana que quedó el predio a la deriva, sin vigilancia policial ni privada; algunos choferes se acercaron a ver la situación, dado que hay unas 100 unidades de las cuales 16 estaban en pie para circular, muchas de las cuales comenzaron a ser desmanteladas, inclusive roban materiales del edificio y la zona de abastecimiento de combustibles".

En alerta

Los habitantes de la zona describieron que "aparecen carreros, hay gente extraña, todo el mundo sabe de la situación, que ha encendida una luz de alarma entre nosotros, inclusive algunos vieron gente merodeando en la parte de atrás del terreno como para hacer una toma de tierras".

Los vecinos, pidieron que la Justicia se expida urgente sobre la causa del ex Expreso Lomas y el destino que tendrá esta propiedad, que no se sabe si son patrimonio residual de la empresa fallida o de un particular y que tiene otra salida por la calle Lagos García.

Cabe recordar, que hace algunos meses antes de que se ponga en marcha los servicios precarios de las líneas 164 y 119, se incendiaron 15 coches que ya no funcionaban, hecho nunca aclarado.

Ante ello, los vecinos recordaron que "estábamos mucho más protegidos cuando los choferes hacían el aguante para poder volver al trabajo".