A través de su cuenta de Twitter, el también columnista de POPULAR relató: “Estoy con neumonía por Covid y, por recomendación de mis médicos, estaré unos días en Fundación Favaloro. Me siento bien y excelentemente cuidado”.

En otro mensaje, el neurólogo agregó: “Quiero agradecer al doctor Francisco Klein y a todo el equipo de Fundación, especialmente a Daniel, Virginia, Paola, Martín, Pato, Hugo, Érica, Cristian, Marcela y Flavia, entre muchos otros que nos cuidan permanentemente”.

“Es un honor ser parte de esta institución, que representa lo mejor de la Argentina. Es emocionante reconocer en todo momento y en cada actitud el legado de René”, escribió en un tercer mensaje y cerró: “Gracias también por tantos mensajes de cariño y buenos deseos. Como siempre digo, esta pandemia es una larga maratón y todavía nos falta un trecho. No aflojemos. Sigamos cuidándonos”.

Manes tiene 52 años y está al frente del Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro y la Fundación Ineco. Además es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y del Australian Research Council (ACR) Centre of Excellence in Cognition and its Disorders.

En 2008 creó la Fundación INECO y en 2018 fue elegido por sus colegas como presidente de la International Society for Frontotemporal Dementias, especializada en demencia frontotemporal y trastornos relacionados, convirtiéndose así en el primer médico y científico de habla hispana en ocupar el cargo.

Lleva publicados más de 200 trabajos científicos originales en revistas internacionales de su especialidad como Brain, JAMA Neurology, Nature Neuroscience y The Lancet Neurology. Actualmente, su área de investigación se centra en la neurobiología de los procesos mentales.