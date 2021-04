Federico Elaskar festejará su matrimonio en Primavera 

La boda también podría suspenderse debido a que ya se produjeron algunas rupturas de la pareja, como la ocurrida en diciembre pasado, cuando la futura señora de Elaskar lo denunció por violencia de géneroy el exsocio de Leo Fariña fue detenido. Poco después se reconciliaron y Camila recibió de su novio el regalo de una lujosa SUV que poco tiempo después la joven chocó violentamente.

Federico Elaskar caminando con celular en mano mejor.jpg

Un hombre denunciado por violencia de género (y lavado de dinero)

Debido a una denuncia por violencia de género presentada por su novia -Camila, la misma con la que se casará-, Elaskar fue arrestado a la 1:30 de la madrugada del martes 22 de diciembre del año pasado en el dúplex alquilado de un edificio de la calle Juana Manso del barrio porteño de Puerto Madero que compartía (y comparte) con su novia.

Los efectivos de la Prefectura trasladaron al denunciado hasta la comisaría 1 B de la Policía de la Ciudad, mientras que la mujer (de 38 años) fue llevada a la Oficina de Violencia Doméstica para radicar allí la correspondiente denuncia.

Según trascendió entonces, el hombre habría mantenido una discusión con su pareja, que derivó en forcejeos y habría terminado con “lesiones leves”. Los dos delitos están tipificados en los artículos 89 y 92 del Código Penal.

La causa quedó radicada ante el Juzgado Contravencional 27 y la Fiscalía 21, a cargo de Paulo Gaspani, que indagó al detenido, sin que hasta hoy, más de tres meses después, haya trascendido en qué instancia se encuentra esa investigación.

Siempre según la información publicada por distintos medios, Elaskar habría sido denunciado por su actual pareja y por otras mujeres, pero nunca antes había sido detenido.

La causa por lavado de dinero

Federico Elaskar era el dueño de la financiera SGI conocida como “La Rosadita” , que luego habría sido adquirida, según su propia declaración, por el empresario Lázaro Báez.

Elaskar fue juzgado por la causa de “la ruta del dinero K”, pero no participó de las audiencias del juicio del mismo modo que el resto de los imputados, ya que casi no asistió a las audiencias. Fue condenado a 4 años de prisión por "lavado de activos agravado", aunque la condena no está firme.

Cuando declaró a fines de noviembre de 2018, el financista aseguró que no conocía a Lázaro Báez, pero que su contador Daniel Pérez Gadín y el titular de la que fuera su financiera SGI, César Fernández, lo amenazaron y dijeron que lo hacían en nombre del empresario patagónico.

Así lo declaró por primera vez ante el Tribunal Oral Federal 4 en el juicio conocido como la “Ruta del dinero K”, en el que Elaskar declaró no conocer a ningún funcionario público y negó los hechos por los cuales había sido acusado. “No conozco a los Báez. Pérez Gadín y Fernández decían que hablaban en nombre de él. Pero no me consta”, afirmó Elaskar en aquel momento.

Además, dijo que la entrevista (2013) en el programa Periodismo Para Todos, de Canal 13, le causó mucho daño. “Yo casi me suicido dos veces. Una vez llamé a mi abogado desde el octavo piso de mi casa”, sostuvo Elaskar que dijo haber padecido problemas de orden psiquiátrico a raíz de la causa que estalló en 2013.

Camila de Elaskar recortada mejor.jpg

Reconciliación y casamiento

Según informaron fuentes cercanas a la novia, después de la denuncia, "Camila lo perdonó y se reconciliaron y decidieron casarse" y aclararon que ambos "son temperamentales, pasionales y forman una pareja de seres que se atraen por sus semejanzas, más que por sus diferencias".

La futura señora de Elaskar organizó la boda con el apoyo de una "wedding planner" - cuyo nombre se mantiene en reserva- para que, pese a las restricciones vigentes por la pandemia, tenga el brillo al que "Camila está acostumbrada desde niña", según calificaron personas cercanas a su entorno.

Según indicaron, la joven es una fanática del glamour en todas las circunstancia de la vida, incluso dentro del hogar, a tal punto que se opone firmemente al uso de pijamas, como denunció en su cuenta -inactiva desde junio del 2020- de Twitter

Además de promover causas "fashionistas", Camila, una mujer cercana a los 40 años de edad, también promueve la justicia en sus redes sociales, como quedó demostrado el 13 de marzo del año pasado, cuando, al igual que C5N, recomendó no perderse la entrevista a su amado Federico Elaskar.

Embed ESTE LUNES | No te pierdas la entrevista exclusiva a Federico Elaskar en #ConflictoDeIntereses con @juan_amorin. ¡Mirá este adelanto!



A las 23 hs. en vivo por @C5N y https://t.co/KfJshGRmtS pic.twitter.com/sWC30JCBmc — C5N (@C5N) March 14, 2020

Solo para 40 invitados

Según pudo saberse, la exclusiva fiesta se llevará a cabo -cuando se levanten las restricciones por la pandemia- en el Palacio Duhau de la cadena Park Hyatt, ubicado sobre la avenida Alvear del distinguido vecindario de la Recoleta.

En principio, los amigos y familiares de la pareja serán invitados a un cocktail inicial a las 19 horas (fecha a designar). Luego serán agasajados con una comida de varios pasos y dulces de la reconocida Patisserie del hotel, comandada por el chef Damián Betular.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por B E T U L A R (@dbetular)

No habrá baile, aunque la pareja danzará el tradicional vals -siempre y cuando no discutan durante la fiesta-. Luego de la comida, los 40 invitados se alojarán en (20 habitaciones) del hotel, ya que los festejos por el casamiento de Camila y Federico seguirán al día siguiente con un brunch en el mismo hotel.

El vestido

Camila deberá elegir entre distintos diseños de vestido de novia pues, según pudo saberse, todavía no lo tiene decidido. No obstante, desde mediados del 2020, en plena pandemia, la novia subía a sus redes modelos que permiten predecir que optará por algo exclusivo, romántico y, sobre todo, caro.

Todo sospechoso es inocente hasta que no se demuestre lo contrario

Como cualquier habitante de la Argentina, Federico Elaskar goza de la presunción de inocencia, tanto en la causa por lavado de dinero, como en la denuncia por violencia de género que le formuló la mujer con la que se casará próximamente.

Lazaro y Elaskar mejor.jpg

El empresario Lázaro Báez no fue invitado a la boda

Aunque fueron procesados y condenados en la misma causa, es lógico que no lo invite ya que el novio declaró frente al tribunal que lo juzgó que nunca lo vio y que no le constaba que haya sido quien lo mandó a extorsionar para que le venda su financiera que, finalmente, el empresario patagónico compró y usó para contar montañas de dólares antes cámaras ocultas, cuyas grabaciones fueron exhibidas por los medios un tiempo después.