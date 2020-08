‘¡El miedo paraliza y dinamita la libertad!’, escribió Canosa en su cuenta de Twitter manteniendo su postura frente al tema.

El accionar de la conductora en su programa fue criticado y cuestionado por los televidentes, infectólogos, Fernán Quirós, ministro de salud porteño, y la ANMAT, quienes remarcaron lo tóxico de la sustancia. Desde entonces, Canosa continuó refiriéndose al tema en sus redes, y cruzó a los infectólogos al decir: "Dejen de quitarnos la paz, infectólogos mediáticos. Abandonen la tele... y estudien... ya pasaron cinco meses. Contagien confianza".

Ahora, tras el tuit de la conductora de Nada Personal, aunque varios la bancaron, muchos usuarios arremetieron fuertemente contra ella. "Flaca no vas a dormir en paz sabiendo q una criatura murió tomando lo q vos recomendaste. Por un segundo aprende de tus errores antes de perder todo el honor q t queda. Salvate d vos", "Llamate a silencio. Por respeto no mas!’, "No, bueno. El nivel de cinismo", "Totalmente de acuerdo también la ignorancia mata no? Sería bueno que sepas que sos comunicadora y no podes andar libremente recomendando algo que esta prohibido por profesionales", "A mí me da miedo q muera más gente x tomar el dioxido de cloro q vos promocionás", "Por qué no te llamarás un poco al silencio flaca?", "Mínimo respeto por el NENE de 5 años que falleció porque sus padres le dieron la bebida milagrosa que recomendaste tomar en vivo. Un poco de autocrítica de las consecuencias que pueden tener las palabras de una comunicadora", fueror algunos de los mensajes que se desprenden de su tuit.